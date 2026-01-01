Екскерівник Рівненського ТЦК заробив кримінал на закупівлі авто

Колишній очільник Рівненського обласного ТЦК та СПза придбання авто для армії зі збитками у понад 800 тисяч гривень.Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.Відповідно до умов договору компанія поставила 16 пікапів на загальну суму понад 17,5 млн грн, заздалегідь штучно завищивши їхню ціну для отримання незаконного прибутку.Своєю чергою, тодішній керівник Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки належним чином не проконтролював проведення закупівлі, що призвело до збитків у понад 800 тисяч гривень.Під час слідства оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області Нацполіції зібрали докази причетності посадової особи до правопорушення. Тож слідчі слідчого відділу (з дислокацією у Рівному) ТУ ДБР, розташованого у Хмельницькому, повідомили колишньому начальнику ОТЦК про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України.За недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.Слідство триває за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.