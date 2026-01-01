Була у зачиненій квартирі та не виходила на зв’язок: на Волині рятувальники допомогли бабусі

У місті Володимирі рятувальники допомогли врятувати людину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Учора до служби 101 звернулись з проханням допомогти 81-річній жінці у місті Володимир. Людина перебувала зачиненою у квартирі та тривалий час не виходила на зв’язок. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту відчинили двері та забезпечили доступ медиків до потерпілої.

Після огляду надзвичайники допомогли транспортувати жінку до карети швидкої допомоги.
За минулу добу волинські рятувальники загалом тричі виїздили для проведення аварійно-рятувальних робіт - також у містах Луцьку та Ковелі.

