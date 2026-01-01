На Рівненщині поїзд переїхав чоловіка, який сидів на коліях





Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.



Трагічний випадок стався у селі Івачків.



Слідчий попередньо встановив, що машиніст вантажного потяга, 42-річний житель Коростеня, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який сидів на коліях.



Від отриманих травм 64-річний житель Києва загинув на місці події.



За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.276 КК України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Здолбунівщині внаслідок наїзду потяга загинув чоловік.Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.Трагічний випадок стався у селі Івачків.Слідчий попередньо встановив, що машиніст вантажного потяга, 42-річний житель Коростеня, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який сидів на коліях.Від отриманих травм 64-річний житель Києва загинув на місці події.За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.276 КК України.

