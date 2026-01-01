На Рівненщині поїзд переїхав чоловіка, який сидів на коліях

На Здолбунівщині внаслідок наїзду потяга загинув чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Трагічний випадок стався у селі Івачків.

Слідчий попередньо встановив, що машиніст вантажного потяга, 42-річний житель Коростеня, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який сидів на коліях.

Від отриманих травм 64-річний житель Києва загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, розпочато досудове розслідування за ч.3 ст.276 КК України.
