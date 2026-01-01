Росіяни готували теракт у центрі Рівного: подробиці

Працівники Служби безпеки України запобігли новій спробі рашистіву Рівному.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Завдяки діям на випередження СБУ затримала агента рф «на гарячому», коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні у центральному парку, а потім намагався втекти з місця події.За матеріалами справи, замовлення рф виконував завербований ворогом наркозалежний мешканець Житомира. У поле зору рашистів фігурант потрапив, шукаючи «гроші на дозу» в Телеграм-каналах.Згодом завербованого агента окупанти «відрядили» до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП).Встановлено, що зловмисник замаскував вибухівку в каструлі та спорядив її гайками для підсилення уражаючої дії.Після закладання СВП окупанти планували віддалено привести його в дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон, який був примотаний до бомби.За матеріалами справи, для конспірації фігурант вдягнув військову форму, коли прямував на місце запланованого теракту.Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:• ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);• ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.