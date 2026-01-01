На замовлення росіян іноземець готував теракт у Києві, - контррозвідка

Працівники СБУ затримали іноземця, який на замовлення рф готував подвійний теракт у Києві.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту в Києві. Завдяки діям на випередження затримано російського агента, який готував одразу два вибухи у столиці.

За наявною інформацією, спочатку зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання, коли він споряджав СВП мобільними телефонами для віддаленої активації.
За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований рашистами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів.

Відповідні комплектуючі для СВП він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер.

Далі фігурант у темну пору доби мав прибути на місце запаркованого авто і закласти одну з вибухівок під капот, іншу – поруч.

Під час обшуків у затриманого вилучено саморобну бомбу і складові для її виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з рф та бойові гранати.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій іноземця за незаконне поводження з бойовими припасами та виготовлення вибухового пристрою.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

