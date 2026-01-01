25-річна волинянка через велику пухлину мозку втрачала зір, слух і координацію рухів

25-річна волинянка через велику пухлину мозку втрачала зір, слух і координацію рухів
Нейрохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 25-річну мешканку Волині, у якої в мозку виявили пухлину великих розмірів. Через новоутвір дівчина почала втрачати зір, слух, виникли проблеми з координацією, була реальна загроза для її життя.

Про це пише zaxid.net.

Анастасія Попівняк родом з Волині, але останні кілька років мешкає у Польщі. Пів року тому в неї погіршився зір. Офтальмолог не виявив патологій та скерував пацієнтку до невролога, але дівчина до нього не пішла. За кілька місяців її стан різко погіршився: з’явилися постійні нудота та втома, а до зниження гостроти зору додалася й косоокість. Крім цього, у дівчини кілька разів повністю зникав слух на праве вухо. Виникли проблеми й з координацією. МРТ, яке провели польські спеціалісти, виявило велику пухлину головного мозку, повідомили у лікарні.

Такий діагноз шокував дівчину, але вона не опустила руки. За порятунком звернулася до нейрохірургів Львова. Нейрохірурги зіткнулися з доволі рідкісним випадком розташування пухлини. У мозку Анастасії розросталася холестеатома – доброякісне новоутворення, яке зазвичай виникає у середньому вусі. А у пацієнтки пухлина поширилася на дві з трьох черепних ямок: на задню та середню, що є вкрай нетиповим та небезпечним. До того ж, холестеатома виросла до загрозливих розмірів – 6 х 3 см і вже стискала стовбур мозку, що й пояснювало проблеми зі слухом, зором та координацією. У задній черепній ямці також розташовані і центри дихання та серцевої діяльності, а це вже становило пряму небезпеку для життя Анастасії.

«Ми маємо великий досвід видалення пухлин різних типів. Однак із такими випадками за понад 25 років практики я стикався не більше 20 разів. Це справді рідкість», – каже керівник Центру нейрохірургії Остап Федорко.

Під час видалення пухлини нейрохірурги використовували операційний мікроскоп та ендоскоп – для доступу у важкодоступні ділянки. А також постійно проводили інтраопераційний нейромоніторинг, аби контролювати цілісність нервових структур і запобігти розвитку паралічу, втраті чутливості чи порушенням мовлення.

«Найскладнішим було – видалити пухлину повністю. Вона доброякісна, однак навіть найменший залишок може призвести до агресивного росту та токсичного впливу на сусідні структури мозку, що загрожує важкими ускладненнями», — пояснює нейрохірург Остап Федорко.

Операція тривала 8 годин. Попри складне розташування пухлини, спеціалістам вдалося повністю її видалити. На сьому добу після втручання Анастасію виписали з лікарні. Попереду – період реабілітації. Лікарі прогнозують поступове відновлення зору та координації впродовж найближчого місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянка, пухлина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США попросили в України допомогу в захисті від «шахедів» на Близькому Сході
Сьогодні, 11:13
На замовлення росіян іноземець готував теракт у Києві, - контррозвідка
Сьогодні, 11:01
25-річна волинянка через велику пухлину мозку втрачала зір, слух і координацію рухів
Сьогодні, 10:44
У Луцьку урочисто вручили шеврони бійцям «Любарта»
Сьогодні, 10:27
На Волині пенсіонер засіяв землю пшеницею біля озера
Сьогодні, 10:11
Медіа
відео
1/8