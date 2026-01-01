25-річна волинянка через велику пухлину мозку втрачала зір, слух і координацію рухів





Про це пише



Анастасія Попівняк родом з Волині, але останні кілька років мешкає у Польщі. Пів року тому в неї погіршився зір. Офтальмолог не виявив патологій та скерував пацієнтку до невролога, але дівчина до нього не пішла. За кілька місяців її стан різко погіршився: з’явилися постійні нудота та втома, а до зниження гостроти зору додалася й косоокість. Крім цього, у дівчини кілька разів повністю зникав слух на праве вухо. Виникли проблеми й з координацією. МРТ, яке провели польські спеціалісти, виявило велику пухлину головного мозку, повідомили у лікарні.



Такий діагноз шокував дівчину, але вона не опустила руки. За порятунком звернулася до нейрохірургів Львова. Нейрохірурги зіткнулися з доволі рідкісним випадком розташування пухлини. У мозку Анастасії розросталася холестеатома – доброякісне новоутворення, яке зазвичай виникає у середньому вусі. А у пацієнтки пухлина поширилася на дві з трьох черепних ямок: на задню та середню, що є вкрай нетиповим та небезпечним. До того ж, холестеатома виросла до загрозливих розмірів – 6 х 3 см і вже стискала стовбур мозку, що й пояснювало проблеми зі слухом, зором та координацією. У задній черепній ямці також розташовані і центри дихання та серцевої діяльності, а це вже становило пряму небезпеку для життя Анастасії.



«Ми маємо великий досвід видалення пухлин різних типів. Однак із такими випадками за понад 25 років практики я стикався не більше 20 разів. Це справді рідкість», – каже керівник Центру нейрохірургії Остап Федорко.



Під час видалення пухлини нейрохірурги використовували операційний мікроскоп та ендоскоп – для доступу у важкодоступні ділянки. А також постійно проводили інтраопераційний нейромоніторинг, аби контролювати цілісність нервових структур і запобігти розвитку паралічу, втраті чутливості чи порушенням мовлення.



«Найскладнішим було – видалити пухлину повністю. Вона доброякісна, однак навіть найменший залишок може призвести до агресивного росту та токсичного впливу на сусідні структури мозку, що загрожує важкими ускладненнями», — пояснює нейрохірург Остап Федорко.



Операція тривала 8 годин. Попри складне розташування пухлини, спеціалістам вдалося повністю її видалити. На сьому добу після втручання Анастасію виписали з лікарні. Попереду – період реабілітації. Лікарі прогнозують поступове відновлення зору та координації впродовж найближчого місяця.

