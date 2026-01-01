США попросили в України допомогу в захисті від «шахедів» на Близькому Сході





Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише



«Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей», — сказав він.



Напередодні український президент казав, що партнери звертаються по допомогу для стабілізації ситуації на тлі бойових дій на Близькому Сході. Україна вже домовляється з ними про відправлення на місця українських експертів.



Зазначимо, після того, як США та Ізраїль почали воєнну операцію проти Ірану, той у відповідь почав атакувати американські об’єкти в країнах Близького Сходу. Для атак, зокрема, використовували ударні дрони типу Shahed.



CNN писало, що на закритому брифінгу міністр оборони США Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн визнали, що іранські дрони створюють більшу проблему, ніж очікувалося, і що американська протиповітряна оборона не може перехопити їх усі.



Тим часом Financial Times повідомляло, що США і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від «шахедів».

