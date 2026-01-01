Прокурори змусили селищну раду на Волині врятувати ліс від вирубки

Суд зобов’язав Маневицьку селищну раду на Волині змінити цільове призначення земельної ділянки із самосівним лісом. Таким чином ліс вдалося врятуватиПро це у телеграмі повідомила Волинська обласна прокуратура.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури відстояли в суді апеляційної інстанції свою позицію щодо зобов'язання Маневицької селищної ради вжити заходів для зміни цільового призначення земельної ділянки площею понад 35 га із угідь сільськогосподарського призначення на угіддя самозаліснених земель.Нагадаємо, працівники Північно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з'ясували, що на ділянці комунальної власності поблизу села Комарове, яка межує із Колківським лісовим господарством, насіявся ліс, і вік насаджень сягає 45 років.Згідно з вимогами законодавства про збереження лісів міжрегіональне управління звернулося до Маневицької селищної ради з клопотанням ухвалити рішення про зміну цільового призначення цих земель.Попри те, що це врятувало б лісові насадження від вирубування, селищна рада відмовила.У ситуацію втрутилися прокурори.Восьмий апеляційний адміністративний суд погодився з позицією прокуратури й залишив у силі рішення Волинського окружного адміністративного суду щодо зобов'язання органу самоврядування змінити цільове призначення земельної ділянки на угіддя самозаліснених земель.Рішення набрало законної сили.