На Дніпропетровщині обірвалося життя військового з Волині

Передчасно зупинилося життя військовослужбовця з села Великий Курінь на Волині Богдана Дідика.

Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

«Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та побратимам з приводу передчасної смерті військовослужбовця Збройних Сил України — солдата Дідика Богдана Вадимовича, 2000 року народження, жителя села Великий Курінь», - зазначив Олег Кух.

Серце воїна зупинилося 5 березня на Дніпропетровщині, де він проходив військову службу. Богдан до останнього дня залишався вірним військовій присязі та служив Україні.

«Розділяю біль непоправної втрати та схиляю голову у скорботі разом із родиною. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку. Низький уклін Герою», - додав селищний голова.

