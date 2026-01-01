На Дніпропетровщині обірвалося життя військового з Волині
Сьогодні, 12:00
Передчасно зупинилося життя військовослужбовця з села Великий Курінь на Волині Богдана Дідика.
Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
«Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким та побратимам з приводу передчасної смерті військовослужбовця Збройних Сил України — солдата Дідика Богдана Вадимовича, 2000 року народження, жителя села Великий Курінь», - зазначив Олег Кух.
Серце воїна зупинилося 5 березня на Дніпропетровщині, де він проходив військову службу. Богдан до останнього дня залишався вірним військовій присязі та служив Україні.
«Розділяю біль непоправної втрати та схиляю голову у скорботі разом із родиною. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку. Низький уклін Герою», - додав селищний голова.
