Великий обмін: сьогодні в Україну повертаються 300 військових і двоє цивільних
Сьогодні, 13:00
Сьогодні, 6 березня, під час обміну полоненими із РФ в Україну повертаються 300 військовослужбовців та двоє цивільних осіб.
"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути", – повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що серед повернених є військові зі Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонної служби.
"Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", – зазначив глава держави.
Він подякував військовим, які з"абезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України".
"Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей", – наголосив президент.
