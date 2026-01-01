На Волині у квартирі зачинилася однорічна дитина
Сьогодні, 13:38
У Нововолинську рятувальники визволили з зачиненої квартири малюка.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
06 березня о 09:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Нововолинську на вулиці Нововолинській у квартирі на третьому поверсі зачинилася дитина віком 1 рік 10 місяців.
На місце події оперативно прибули рятувальники. За допомогою шансового інструменту відчинили двері квартири, забезпечивши доступ до помешкання працівникам поліції та матері дитини.
На щастя, дитина не постраждала.
Рятувальники закликають батьків бути уважними та не залишати маленьких дітей самих у квартирі, а також завжди мати при собі ключі, щоб уникнути подібних ситуацій. Безпека дітей — насамперед.
