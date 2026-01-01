На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Тарас Мельник

На Запоріжжі загинув 28-річний воїн з Волині Тарас Мельник
Ще один Захисник повертається на рідну землю назавжди. Війна забрала життя 28-річного мешканця села Гішин.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"Старший солдат Мельник Тарас Олександрович (08.01.1998 р.н.), майстер 3-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону військової частини А4962 загинув 22 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гуляйпільське Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 7 березня, за таким порядком:

13:00 — служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Ковелі;

14:30 — громадянська панахида на кладовищі с. Гішин Тойкутського старостинського округу Ковельської громади.

Поховають Захисника на кладовищі с. Гішин.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

