Жителі прикордоння Сумщини, з якими зник зв’язок, виявилися вивезеними до рф





Про це пише



Село Сопич розташоване просто біля кордону з росією, що пролягає річкою. Останніми роками в селі було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили.



Попри всі ризики, 19 селян усе ж залишалися та навіть написали заяви на відмову від евакуації.



«Остання інформація, якою ми володіли, — у Сопичі було 19 людей. Усі вони написали відмову від евакуації. І, на жаль, зв’язок із ними нині втрачений», — казав Сергій Мінаков, голова Есманьської громади.



Російський телеканал повідомив, що нині окупанти вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають. Там заявили, нібито жителі Сопича хочуть залишитися в росії та отримати громадянство рф.



Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оголосив, що невідкладно звертається до російської омбудсменки з вимогою організувати термінове відвідування вивезених громадян України.



«…після відвідування <вимагаю> повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне — забезпечити їхнє швидке повернення додому. Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян», — написав Лубінець.



Не перший такий випадок



Наприкінці грудня росіяни проникли в Грабовське на Сумщині, що розташовується лише за кілька кілометрів від кордону з росією, та вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації.



За даними українського омбудсмена Дмитра Лубінця, тоді окупанти незаконно затримали близько 50 цивільних, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а потім примусово вивезли до рф.



Лубінець звернувся до російської уповноваженої з прав людини з вимогою надати інформацію про місцеперебування депортованих українців, умови їхнього утримання й першочергові потреби, а також ужити заходів для їхнього негайного повернення в Україну. Лубінець направив лист і до Міжнародного комітету Червоного Хреста.



Зазначимо, Сумська ОВА регулярно розʼяснює, як можна евакуюватися з прикордоння та до кого звернутися. Передусім там діє Координаційний штаб з проведення евакуації, до якого можна звернутися за номером +38 (099) 318 63 62.

