Як розшифрувати маркування шин: що означають цифри та індекси





Щоб краще орієнтуватися у різновидах моделей та типорозмірів, варто



Розуміння маркування є основою безпечного та технічно грамотного вибору.



Що означає типорозмір гуми

Типорозмір зазвичай складається з трьох основних параметрів: ширини, висоти профілю та посадкового діаметра. Наприклад, перше число вказує на ширину шини в міліметрах.



Друге значення відображає відсоткове співвідношення висоти профілю до ширини. Чим менший показник, тим жорсткіша шина та точніше керування.



Посадковий діаметр визначає розмір диска, на який встановлюється гума. Невідповідність цього параметра унеможливлює коректний монтаж.



Індекс навантаження та його значення

Індекс навантаження показує максимальну вагу, яку здатна витримати одна шина. Для легкових автомобілів цей показник має відповідати масі транспортного засобу з урахуванням пасажирів і багажу.



Недостатній індекс може призвести до прискореного зносу або навіть пошкодження шини. Тому вибір повинен враховувати рекомендації виробника.



Коректний індекс навантаження забезпечує стабільну експлуатацію та безпеку руху.



Індекс швидкості та стиль керування

Індекс швидкості позначається літерою та визначає максимальну допустиму швидкість для конкретної моделі. Цей параметр має відповідати технічним характеристикам автомобіля.



Навіть якщо водій рідко досягає граничних швидкостей, невідповідність індексу може впливати на поведінку гуми під час активного маневрування.



Вибір правильного індексу сприяє стабільності руху та довговічності шин.



Додаткові позначення та сезонність

Окрім основних параметрів, на шині можуть бути вказані сезонні маркування, інформація про посилені боковини або особливості конструкції.



Символи, що вказують на зимові характеристики або універсальність, допомагають визначити придатність моделі до конкретних кліматичних умов.



Комплексний аналіз усіх позначень дозволяє зробити усвідомлений вибір і забезпечити оптимальне зчеплення з дорогою.



Правильне розшифрування маркування шин допомагає уникнути помилок під час підбору, зберегти стабільність керування та продовжити ресурс гуми. Технічно грамотний підхід до вибору шин формує основу безпечної та комфортної експлуатації автомобіля в будь-яких умовах.

