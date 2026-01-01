З російського полону повернулись ще восьмеро волинян
Сьогодні, 16:21
З російського полону вдалося повернути ще 300 українських захисників та двох цивільних. Для Волині ці новини мають особливе значення. Лише за два дні додому повернулись 14 волинян – вчора шестеро, і ще восьмеро сьогодні.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"Андрій Бідун (1986 р.н.) з Нової Руди Камінь-Каширського району,
Олександр Ковбасюк (1975 р.н.) з Оконська Камінь-Каширського району,
Василь Луцик (1979 р.н.), житель села Волиця Камінь-Каширського району,
Василь Мартинюк (1984 р.н.) з Бузаків Камінь-Каширського району,
Дмитро Сачик (1991 р.н.) із Седлища Ковельського району,
Володимир Макарчук (1981 р.н.), уродженець Старосілля Луцького району,
Ігор Троць (1983 р.н.) із Нововолинська,
Анатолій Шумський з села Турія Ковельского району.
Дякуємо всім, хто працює над тим, щоб наші люди поверталися додому: українським воїнам, президентській команді переговорників і міжнародним партнерам, зокрема Сполученим Штатам за посередництво.
Чекаємо вдома!" - йдеться в повідомленні.
