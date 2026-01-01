З російського полону повернулись ще восьмеро волинян

З російського полону повернулись ще восьмеро волинян
З російського полону вдалося повернути ще 300 українських захисників та двох цивільних. Для Волині ці новини мають особливе значення. Лише за два дні додому повернулись 14 волинян – вчора шестеро, і ще восьмеро сьогодні.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"Андрій Бідун (1986 р.н.) з Нової Руди Камінь-Каширського району,

Олександр Ковбасюк (1975 р.н.) з Оконська Камінь-Каширського району,

Василь Луцик (1979 р.н.), житель села Волиця Камінь-Каширського району,

Василь Мартинюк (1984 р.н.) з Бузаків Камінь-Каширського району,

Дмитро Сачик (1991 р.н.) із Седлища Ковельського району,

Володимир Макарчук (1981 р.н.), уродженець Старосілля Луцького району,

Ігор Троць (1983 р.н.) із Нововолинська,

Анатолій Шумський з села Турія Ковельского району.

Дякуємо всім, хто працює над тим, щоб наші люди поверталися додому: українським воїнам, президентській команді переговорників і міжнародним партнерам, зокрема Сполученим Штатам за посередництво.

Чекаємо вдома!" - йдеться в повідомленні.

Теги: Волинь, обмін
