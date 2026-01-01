З російського полону повернулись ще восьмеро волинян

З російського полону вдалося повернути ще 300 українських захисників та двох цивільних. Для Волині ці новини мають особливе значення. Лише за два дні додому повернулись 14 волинян – вчора шестеро, і ще восьмеро сьогодні.Про це повідомили у Волинській ОВА.Дякуємо всім, хто працює над тим, щоб наші люди поверталися додому: українським воїнам, президентській команді переговорників і міжнародним партнерам, зокрема Сполученим Штатам за посередництво.Чекаємо вдома!" - йдеться в повідомленні.