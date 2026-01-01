У Луцьку подорожчає проїзд у тролейбусах





Про це у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині Борис Смаль.



«Зараз проводимо розрахунки, адже нам виставили рахунок за лютий за ціною, яка зовсім не відповідає тій, що зазначена в договорі та закладена у чинному тарифі. До підрахунку можливого нового тарифу ми приступили у понеділок, 2 березня. Поки що складно назвати точну цифру, однак очевидно, що проїзд подорожчає. За нашими попередніми підрахунками, нульова рентабельність становить близько 11 гривень. Поки ще тривають розрахунки, після чого ми подамо свою пропозицію», – каже посадовець.



Поки точної дати підняття вартості немає. Вже після фінальних обговорень, коли остаточно усе підрахують, міськвиконком розглядатиме рішення про зміну вартості.



Нагадаємо: зараз проїзд в міському електротранспорті коштує 8 грн, а востаннє його піднімали у липні 2023 року. Перед цим містяни та гості обласного центру платили 6 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через здорожчання ціни на електроенергію у Луцьку може зрости вартість проїзду у тролейбусах.Про це у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» розповів очільник департаменту економічної політики«Зараз проводимо розрахунки, адже нам виставили рахунок за лютий за ціною, яка зовсім не відповідає тій, що зазначена в договорі та закладена у чинному тарифі. До підрахунку можливого нового тарифу ми приступили у понеділок, 2 березня. Поки що складно назвати точну цифру, однак очевидно, що проїзд подорожчає. За нашими попередніми підрахунками, нульова рентабельність становить близько 11 гривень. Поки ще тривають розрахунки, після чого ми подамо свою пропозицію», – каже посадовець.Поки точної дати підняття вартості немає. Вже після фінальних обговорень, коли остаточно усе підрахують, міськвиконком розглядатиме рішення про зміну вартості.Нагадаємо: зараз проїзд в міському електротранспорті коштує 8 грн, а востаннє його піднімали у липні 2023 року. Перед цим містяни та гості обласного центру платили 6 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію