Зупинилося серце багаторічного голови громади на Волині Юрія Федорчука
Помер голова Карпилівської громади Юрій Григорович Федорчук, який очолював її впродовж тридцяти років.

Про це повідомили у соцмережах.

"Ця сумна звістка сколихнула не лише Цуманську округу, а й увесь район та за його межами, бо покійного знали і глибоко поважали ВСІ: за щирість, чесність, порядність. Юрій Григорович був надзвичайно порядною людиною, відкритий до людей, справедливий. Він знав у своїй громаді про долю кожної родини і допомагав їм не тільки фізично і матеріально, а й підтримував морально - ЙОГО слово вселяло впевненість, йому люди щиро довіряли, обиравши своїм очільником шести скликань з результатом 99 %.

Ми не хочемо вірити, що не буде більше твоєї світлої усмішки, мудрих порад, спокійного, але впевненого погляду, щирої допомоги.

Низько схиляємось у пошані і скорбимо разом із родиною", - написали у фейсбуці близькі та друзі.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

