Якою буде погода у Луцьку та на Волині 7 березня
06 березня, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 березня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3° морозу, вдень 10-12° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.
