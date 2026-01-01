Волинянка віддала шахраям майже пів мільйона гривень





Про це повідомляє



Невстановлена особа зв’язалася з потерпілою через популярні месенджери Facebook та Telegram. Зловмисник представився працівником банку та, використовуючи методи психологічного тиску й маніпуляції, завоював довіру жінки.



Діючи за чіткими інструкціями нібито «банківського працівника», потерпіла власноруч здійснила низку фінансових операцій, бо була переконана, що рятує свої кошти та оновлює банківські дані.



За даними слідства, жінка переказала кошти з трьох власних банківських карток на рахунок, вказаний шахраєм. Окрім прямих переказів, зловмисники змусили жінку: підтвердити розрахунки у різних онлайн-магазинах, поповнити рахунки мобільних телефонів на декілька номерів.



Загальна сума збитків становить близько 500 000 гривень.



Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та відстежує рух коштів по банківських рахунках і мобільних номерах, які використовували шахраї.



Пам’ятайте: працівники банків ніколи не запитують конфіденційні дані (паролі, коди з SMS) і не просять переказувати гроші на «резервні» рахунки чи поповнювати мобільні номери. Якщо ви отримали подібний дзвінок або повідомлення – негайно припиніть розмову та зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку самостійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканка Нововолинська стала жертвою схеми онлайн-афери, внаслідок якої втратила близько 500 тисяч гривень.Про це повідомляє «БУГ» , посилаючись на ухвалу Нововолинського міського суду.Невстановлена особа зв’язалася з потерпілою через популярні месенджери Facebook та Telegram. Зловмисник представився працівником банку та, використовуючи методи психологічного тиску й маніпуляції, завоював довіру жінки.Діючи за чіткими інструкціями нібито «банківського працівника», потерпіла власноруч здійснила низку фінансових операцій, бо була переконана, що рятує свої кошти та оновлює банківські дані.За даними слідства, жінка переказала кошти з трьох власних банківських карток на рахунок, вказаний шахраєм. Окрім прямих переказів, зловмисники змусили жінку: підтвердити розрахунки у різних онлайн-магазинах, поповнити рахунки мобільних телефонів на декілька номерів.Загальна сума збитків становить близько 500 000 гривень.Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та відстежує рух коштів по банківських рахунках і мобільних номерах, які використовували шахраї.працівники банків ніколи не запитують конфіденційні дані (паролі, коди з SMS) і не просять переказувати гроші на «резервні» рахунки чи поповнювати мобільні номери. Якщо ви отримали подібний дзвінок або повідомлення – негайно припиніть розмову та зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку самостійно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію