Якою фрезою краще прибирати кутикулу?





Вибір фрези за типом матеріалу

Перш ніж вибирати насадки, варто визначитися з апаратом. Рекомендуємо потужний і



алмазні — їхня робоча поверхня покрита алмазною крихтою різного ступеня абразивності, завдяки цьому вони вважаються базовими для оброблення кутикули; працюють акуратно і делікатно, зачищаючи та шліфуючи шкіру без агресивного зрізу;

керамічні — частіше використовуються для зняття гель-лаку, але в окремих техніках можуть застосовуватися і під час роботи з грубою шкірою для її м’якого і безпечного видалення.

Таким чином, щоб прибрати кутикулу апаратом, краще використовувати алмазну фрезу з дрібною або середньою абразивністю. Вона забезпечує делікатне розкриття і зачистку без надмірного тиску, зводить до мінімуму ризик пошкоджень і травм.





Вибір фрези за формою

Це важливий критерій, який впливає на точність руху, глибину заходу в синуси та загальний контроль під час процедури. Під час роботи з кутикулою важливо, щоб насадка виконувала свої функції акуратно і безпечно. І тут величезне значення має її форма. Занадто вузькі та гострі моделі потребують ідеальної точності рухів і підходять переважно досвідченим майстрам. Новачкам же краще вибирати універсальні варіанти зі стабільною робочою поверхнею.



Найпоширеніші форми для оброблення кутикули:



полум’я — базова, багатофункціональна й універсальна форма, де звужений кінчик акуратно заходить із боків нігтьової пластини та розкриває кутикулу, а ширша частина підходить для зачищення ороговілого шару;

куля — застосовується для видалення вже піднятої кутикули та шліфування шкіри, діаметри варіюють залежно від поставлених завдань;

конус (усічений) — підходить для акуратного оброблення кутикули та таких важкодоступних ділянок, як бічні валики;

циліндр малого діаметра — використовується як допоміжний варіант для легкого шліфування прилеглих зон зі зроговілою шкірою.

Щоб прибрати фрезою задирки та якісно обробити шкіру навколо нігтя, важливо правильно вибрати не тільки форму, а й розмір робочої частини. Занадто велика насадка знижує точність, а занадто маленька збільшує ризик надмірного поглиблення. Оптимальним вважається середній розмір, що дає змогу зберегти баланс між маневровістю і стабільністю. Для більшості випадків найфункціональнішою формою залишається полум’я, яке можна доповнювати кулею для фінального оброблення. Саме ця комбінація дає змогу виконати процедуру послідовно і безпечно.





Врахування типу шкіри та рівня підготовки майстра

Сучасний прилад для видалення кутикули та відповідні фрези дадуть результат тільки в руках професіонала, який враховує особливості шкіри та нігтів кожного клієнта. Для тонкої, м’якої та чутливої шкіри підійдуть фрези з дрібною абразивністю, а роботу варто виконувати на помірних обертах без тиску. Щільна кутикула, що швидко зростає, потребує більш активного інструменту й інтенсивності впливу. Тут дозволена середня абразивність і впевнена техніка, проте дотримуйтеся такого принципу: фреза працює завдяки обертам, а не силі натиску.



Для майстрів-початківців особливо важливо вибирати універсальні та безпечні форми, уникаючи занадто вузьких і гострих. Через недостатній досвід зростає ризик пропилів, перегріву і травмування. Досвідчені фахівці можуть використовувати більш точкові форми та варіювати абразивність залежно від конкретного завдання.



Вибір фрези для видалення кутикули потребує комплексного підходу і врахування багатьох факторів. Матеріал визначає принцип впливу, форма впливає на точність і контроль, а тип шкіри та досвід майстра задають допустимий ступінь абразивності та техніку роботи. Якщо узагальнити та дати один універсальний варіант насадки — це буде алмазна фреза форми полум’я з дрібною або середньою абразивністю, а також куля для фінального оброблення.





