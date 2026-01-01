Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Андрія Оніщука

Знову важка та болюча звістка огорнула Волинь та Копачівську громаду… Підтвердили загибель воїнаПро це повідомили у Копачівській громаді."На жаль, підтвердилася загибель солдата, жителя села Копилля, який вважався зниклим безвісти з 03 липня 2024 року. Згідно з постановою про ідентифікацію особи від 06 березня 2026 року, встановлено, що наш Захисник загинув 29 червня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в Донецькій області", - йдеться у дописі.Ще один мужній воїн, ще один син України віддав найдорожче — своє життя — за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави. Біль цієї втрати важко передати словами… Разом з родиною сумує вся громада.Про дату та час зустрічі кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентсва ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.