Україна повернула сімох інкасаторів «Ощадбанку», яких затримали в Угорщині

Сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були незаконнопід час виконання чергового службового рейсу, перетнули український кордон та повернулись в Україну.Про це повідомляють в "Ощадбанку".Наразі всі сім чоловіків перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку з боку Ощадбанку. Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні.Ощадбанк вдячний Національному банку України, Міністерству закордонних справ України, дипломатичним установам України в Угорщині та всім залученим державним органам за сприяння в поверненні співробітників банку додому.Ощадбанк продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин незаконного затримання працівників Ощадбанку та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились. Загальний обсяг цінностей, які перебували в двох автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.В Ощадбанку зазначили, що установа послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях.Нагадуємо, що 5 березня 2026 року під час здійснення регулярного рейсу з перевезення іноземної валюти та банківських металів два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку були затримані правоохоронними органами Угорщини. Разом з автомобілями було затримано сім співробітників служби інкасації банку.Перевезення здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.Інкасаторські автомобілі транспортували кошти та банківські метали, що належать державному Ощадбанку та були призначені для забезпечення готівкового обігу в Україні.Місцезнаходження автомобілів було встановлено за GPS-сигналом. Цю інформацію підтвердили представники Посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.6 березня Ощадбанк повідомив про відсутність будь-яких офіційних повідомлень від угорської сторони щодо підстав затримання інкасаторських автомобілів та співробітників банку і звернувся до компетентних органів з вимогою негайного звільнення своїх працівників.Представники менеджменту банку та юристи працюють в Угорщині.