У Луцьку патрульні пояснили трирічному хлопчику, який зачинився в кімнаті, як відчинити замок

В обласному центрі Волині патрульні поліцейські допомогли трирічному малюку, який сам зачинився в кімнаті.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Нещодавно в Луцьку патрульним надійшло повідомлення від схвильованої жінки: її 3-річний син зачинився в кімнаті та не міг самостійно відчинити дверіПатрульні заспокоїли жінку та з’ясували, що маленький дослідник випадково замкнув двері зсередини ключем і розгубився.Інспектори встановили контакт із малюком та спокійно, крок за кроком, координували його дії. Завдяки підтримці та чітким підказкам хлопчик зміг впоратися із замком і вийти з кімнати.Іноді достатньо кількох правильних слів і спокійного тону, щоб допомогти навіть у такій непростій ситуації.