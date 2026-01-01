У Луцьку патрульні пояснили трирічному хлопчику, який зачинився в кімнаті, як відчинити замок
Сьогодні, 01:15
В обласному центрі Волині патрульні поліцейські допомогли трирічному малюку, який сам зачинився в кімнаті.
Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.
Нещодавно в Луцьку патрульним надійшло повідомлення від схвильованої жінки: її 3-річний син зачинився в кімнаті та не міг самостійно відчинити двері
Патрульні заспокоїли жінку та з’ясували, що маленький дослідник випадково замкнув двері зсередини ключем і розгубився.
Інспектори встановили контакт із малюком та спокійно, крок за кроком, координували його дії. Завдяки підтримці та чітким підказкам хлопчик зміг впоратися із замком і вийти з кімнати.
Іноді достатньо кількох правильних слів і спокійного тону, щоб допомогти навіть у такій непростій ситуації.
