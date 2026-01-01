Не тільки «Адмірал Ессен»: у Генштабі підтвердили ураження двох російських кораблів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня 2026 року уражень військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту рф – фрегатів “Адмирал Ессен” та “Адмирал Макаров”.



Ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.



Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

