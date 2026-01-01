7 березня на Волині: гортаючи календар

День народження 7 березня у директора Луцького навчально-реабілітаційного центру(на фото) та депутата Луцької міськрадиСьогодні день ангела святкують чоловіки з ім’ям Опанас, Пилип та В’ячеслав.Вітаємо їх з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, достатку в усьому та здійснення усього задуманого.7 березня 1994 року відбувся візит до Луцька Патріарха Київського і всієї України-Руси Володимира (Романюка) та його заступника митроплита Філарета (Денисенка).Ієрархи служили у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку, зустрічалися із луцькою громадськістю та вели переговори із представниками влади щодо ситуації навколо нього.Загалом візит священнослужителів до Луцька тривав 7-8 березня.