У Дії з'явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК





Мінцифра працює над розвитком функціоналу порталу "Дія". Про це повідомляє Валерію Коваль.



Як тепер можна буде тимчасово забронювати військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку в ТЦК?



В Україні запровадять окремий інструмент бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України.



Нова послуга дозволить таким підприємствам бронювати співробітників на строк до 45 календарних днів, навіть якщо у них є невирішені питання з військовим обліком. Зокрема, йдеться про випадки, коли відсутні або некоректні облікові дані, або працівник перебуває у розшуку. Згідно з умовами, працівники отримуватимуть бронювання на період до 45 днів з моменту початку трудових відносин, але не пізніше дати завершення статусу критичності підприємства.



Очікується, що відповідний функціонал стане доступним на порталі Дія до кінця березня 2026 року.



Що потрібно знати про бронювання у 2026 році?

Під бронювання у 2026 році підпадає кілька категорій військовозобов'язаних, зокрема фермери. Фермери можуть отримати бронювання від мобілізації, якщо їх господарство має статус критично важливого підприємства в сільському господарстві. Щоб отримати відповідний статус, підприємство повинно мати річний дохід не менше 40 мільйонів гривень та займатися виробництвом, переробкою і збутом сільськогосподарської продукції.



Також бронювання можуть отримати працівники підприємств, які працюють для забезпечення ЗСУ. Державні органи та підприємства критично важливих галузей можуть бронювати працівників від мобілізації, якщо вони виконують мобілізаційні завдання або надають послуги ЗСУ.



Також Виробники трансформаторного обладнання можуть бронювати 100% своїх співробітників для безперебійної роботи. Важливо, що Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою до двох замість трьох.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, критично важливих для ЗСУ, запровадять новий механізм бронювання працівників. Він дозволить тимчасово забронювати співробітників навіть за наявності проблем із військовим обліком.Мінцифра працює над розвитком функціоналу порталу "Дія". Про це повідомляє Канал24 , посилаючись на заступницю міністра цифрової трансформаціїВ Україні запровадять окремий інструмент бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та компаній, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України.Нова послуга дозволить таким підприємствам бронювати співробітників на строк до 45 календарних днів, навіть якщо у них є невирішені питання з військовим обліком. Зокрема, йдеться про випадки, коли відсутні або некоректні облікові дані, або працівник перебуває у розшуку. Згідно з умовами, працівники отримуватимуть бронювання на період до 45 днів з моменту початку трудових відносин, але не пізніше дати завершення статусу критичності підприємства.Очікується, що відповідний функціонал стане доступним на порталі Дія до кінця березня 2026 року.Під бронювання у 2026 році підпадає кілька категорій військовозобов'язаних, зокрема фермери. Фермери можуть отримати бронювання від мобілізації, якщо їх господарство має статус критично важливого підприємства в сільському господарстві. Щоб отримати відповідний статус, підприємство повинно мати річний дохід не менше 40 мільйонів гривень та займатися виробництвом, переробкою і збутом сільськогосподарської продукції.Також бронювання можуть отримати працівники підприємств, які працюють для забезпечення ЗСУ. Державні органи та підприємства критично важливих галузей можуть бронювати працівників від мобілізації, якщо вони виконують мобілізаційні завдання або надають послуги ЗСУ.Також Виробники трансформаторного обладнання можуть бронювати 100% своїх співробітників для безперебійної роботи. Важливо, що Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою до двох замість трьох.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію