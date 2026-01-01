У Луцьку попрощалися з Героями Євгенієм Філясом та Тарасом Медведчуком
06 березня, 19:05
Сьогодні, 6 березня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали полеглих на фронті військовослужбовців Євгенія Філяса та Тараса Медведчука.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Філяс Євгеній Володимирович (04.03.1991 року народження) загинув 23 квітня 2024 року в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.
Медведчук Тарас Русланович (24.04.1992 року народження) загинув 7 листопада 2024 року в районі населеного пункту Чумацьке Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
