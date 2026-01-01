У Луцьку попрощалися з Героями Євгенієм Філясом та Тарасом Медведчуком





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"Філяс Євгеній Володимирович (04.03.1991 року народження) загинув 23 квітня 2024 року в районі населеного пункту Очеретине Донецької області.



Медведчук Тарас Русланович (24.04.1992 року народження) загинув 7 листопада 2024 року в районі населеного пункту Чумацьке Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!







