На Волині річка Прип’ять вийшла на заплаву: чи є загроза підтоплення
На Волині річка Прип’ять вийшла на заплаву. Це сталося у селі Річиця Ковельського району. Востаннє з русла річка виходила два роки тому.

Про це 6 березня Суспільному розповів керівник Регіонального офісу водних ресурсів Волині Ростислав Кравчук.

З його слів, рівень води у інших річках теж продовжує поступово підвищуватися. До виходу на заплаву також наблизилися річка Стохід у Любешівській громаді та річка Стир у Колках Луцького району. Інші річки поки що мають запас рівня — понад метр до критичних позначок.

"Посушливе було літо, опадів випадало менше норми 7 місяців, тому на Волині торік не спостерігалось ні повені, ні паводків, — каже посадовець. — Цього року завдяки тому, що випало досить багато снігу і промерзла була земля, повінь в нас почалась".

Чи є підтоплення на Волині?

Як наголосив Ростислав Кравчук, підтоплень на Волині поки що не фіксують. Навесні вони, з його слів, не такі небезпечні, як улітку, коли затоплює поля і є ризик втрати врожаю.

"Ми готові до підтоплення весняного. Тому навіть якщо і затопить деякі сільськогосподарські землі, крім озимини, то це не страшно. Навпаки буде позитив, бо буде запас вологи на літній період", — говорить Ростилав Кравчук.

Насосні станції в області поки не працюють, оскільки потреби в цьому немає. Водночас на меліоративних системах рівень ґрунтових вод піднявся до 10–30 сантиметрів від поверхні землі. На початку повені цей показник становив від 60 сантиметрів до 1,3 метра.

"Води з меліоративних систем відводяться самотічно — вона сама збігає. Річки поки готові її приймати. Тому, щоб зекономити електроенергію, насосні станції не вмикаємо", — зазначив керівник.
Як додав Ростислав Кравчук, за останній тиждень піднявся і рівень артезіанських вод. На його думку, це свідчить про те, що цього року Волинь матиме достатній запас води.

