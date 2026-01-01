На Волині річка Прип’ять вийшла на заплаву: чи є загроза підтоплення





Про це 6 березня Ростислав Кравчук.



З його слів, рівень води у інших річках теж продовжує поступово підвищуватися. До виходу на заплаву також наблизилися річка Стохід у Любешівській громаді та річка Стир у Колках Луцького району. Інші річки поки що мають запас рівня — понад метр до критичних позначок.



"Посушливе було літо, опадів випадало менше норми 7 місяців, тому на Волині торік не спостерігалось ні повені, ні паводків, — каже посадовець. — Цього року завдяки тому, що випало досить багато снігу і промерзла була земля, повінь в нас почалась".



Чи є підтоплення на Волині?



Як наголосив Ростислав Кравчук, підтоплень на Волині поки що не фіксують. Навесні вони, з його слів, не такі небезпечні, як улітку, коли затоплює поля і є ризик втрати врожаю.



"Ми готові до підтоплення весняного. Тому навіть якщо і затопить деякі сільськогосподарські землі, крім озимини, то це не страшно. Навпаки буде позитив, бо буде запас вологи на літній період", — говорить Ростилав Кравчук.



Насосні станції в області поки не працюють, оскільки потреби в цьому немає. Водночас на меліоративних системах рівень ґрунтових вод піднявся до 10–30 сантиметрів від поверхні землі. На початку повені цей показник становив від 60 сантиметрів до 1,3 метра.



"Води з меліоративних систем відводяться самотічно — вона сама збігає. Річки поки готові її приймати. Тому, щоб зекономити електроенергію, насосні станції не вмикаємо", — зазначив керівник.

Як додав Ростислав Кравчук, за останній тиждень піднявся і рівень артезіанських вод. На його думку, це свідчить про те, що цього року Волинь матиме достатній запас води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині річка Прип’ять вийшла на заплаву. Це сталося у селі Річиця Ковельського району. Востаннє з русла річка виходила два роки тому.Про це 6 березня Суспільному розповів керівник Регіонального офісу водних ресурсів ВолиніЗ його слів, рівень води у інших річках теж продовжує поступово підвищуватися. До виходу на заплаву також наблизилися річка Стохід у Любешівській громаді та річка Стир у Колках Луцького району. Інші річки поки що мають запас рівня — понад метр до критичних позначок."Посушливе було літо, опадів випадало менше норми 7 місяців, тому на Волині торік не спостерігалось ні повені, ні паводків, — каже посадовець. — Цього року завдяки тому, що випало досить багато снігу і промерзла була земля, повінь в нас почалась".Як наголосив Ростислав Кравчук, підтоплень на Волині поки що не фіксують. Навесні вони, з його слів, не такі небезпечні, як улітку, коли затоплює поля і є ризик втрати врожаю."Ми готові до підтоплення весняного. Тому навіть якщо і затопить деякі сільськогосподарські землі, крім озимини, то це не страшно. Навпаки буде позитив, бо буде запас вологи на літній період", — говорить Ростилав Кравчук.Насосні станції в області поки не працюють, оскільки потреби в цьому немає. Водночас на меліоративних системах рівень ґрунтових вод піднявся до 10–30 сантиметрів від поверхні землі. На початку повені цей показник становив від 60 сантиметрів до 1,3 метра."Води з меліоративних систем відводяться самотічно — вона сама збігає. Річки поки готові її приймати. Тому, щоб зекономити електроенергію, насосні станції не вмикаємо", — зазначив керівник.Як додав Ростислав Кравчук, за останній тиждень піднявся і рівень артезіанських вод. На його думку, це свідчить про те, що цього року Волинь матиме достатній запас води.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію