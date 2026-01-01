Шевченко між поезією і вироком: у Волинському драмтеатрі – вистава до 212-ї річниці від дня народження Кобзаря
Сьогодні, 14:05
Волинський драмтеатр з нагоди 212-ї річниці від дня народження Кобзаря запрошує лучан та гостей міста на показ драми «Державна зрада» Рея Лепіки, яка відбудеться 8 березня.
Про це повідомили на сторінці закладу у фейсбуці.
«Напередодні шевченківських днів на сцені театру – драма «Державна зрада». Постановка звертається до одного з найскладніших періодів у житті поета – часу допитів, звинувачень і протистояння імперській владі. Це вистава про Шевченка не лише як символ і пророка, а передусім як людину – митця, чиє слово виявилося небезпечним для системи. Про силу поезії, що лякає владу, про вибір між мовчанням і правдою та відповідальність за власну позицію» – привідкривають закулісся у театрі.
Дата показу: 8 березня о 17:00
Тривалість: 1 година 40 хвилин
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
