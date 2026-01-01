Шевченко між поезією і вироком: у Волинському драмтеатрі – вистава до 212-ї річниці від дня народження Кобзаря

Про це



«Напередодні шевченківських днів на сцені театру – драма «Державна зрада». Постановка звертається до одного з найскладніших періодів у житті поета – часу допитів, звинувачень і протистояння імперській владі. Це вистава про Шевченка не лише як символ і пророка, а передусім як людину – митця, чиє слово виявилося небезпечним для системи. Про силу поезії, що лякає владу, про вибір між мовчанням і правдою та відповідальність за власну позицію» – привідкривають закулісся у театрі.



Дата показу: 8 березня о 17:00



Тривалість: 1 година 40 хвилин



Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на

