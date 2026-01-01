Шахрай видурив у волинянки пів мільйона

Мешканку Нововолинська ошукав аферист, який видурив у жінки близько 500 тисяч гривень.

Про це пише Буг із посиланням на ухвалу Нововолинського міського суду.

Невстановлена особа зв’язалася з потерпілою через популярні месенджери Facebook та Telegram. Зловмисник представився працівником банку та, використовуючи методи психологічного тиску й маніпуляції, завоював довіру жінки.

Діючи за чіткими інструкціями нібито «банківського працівника», потерпіла власноруч здійснила низку фінансових операцій, бо була переконана, що рятує свої кошти та оновлює банківські дані.

За даними слідства, жінка переказала кошти з трьох власних банківських карток на рахунок, вказаний шахраєм. Окрім прямих переказів, зловмисники змусили жінку: підтвердити розрахунки у різних онлайн-магазинах, поповнити рахунки мобільних телефонів на декілька номерів.

Загальний обсяг збитків становить близько 500 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, та відстежує рух коштів по банківських рахунках і мобільних номерах, які використовували шахраї.

Пам’ятайте: працівники банків ніколи не запитують конфіденційні дані (паролі, коди з SMS) і не просять переказувати гроші на «резервні» рахунки чи поповнювати мобільні номери. Якщо ви отримали подібний дзвінок або повідомлення – негайно припиніть розмову та зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку самостійно.

