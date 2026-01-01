Шахраї видурили у волинянки майже 200 тисяч: деталі схеми

жертвою якого стала мешканка Нововолинська.



Жінка протягом року переказувала кошти «військовослужбовцю», з яким познайомилася в соціальних мережах, але «герой» виявився звичайним аферистом, пише



Історія розпочалася у лютому 2025-го року. У соціальній мережі «Месенджер» до потерпілої написав чоловік, який представився військовослужбовцем однієї з бригад ЗСУ.



Аферист майстерно створив образ, що викликає довіру та співчуття. Вигадав легенду, що є сиротою, розлученим і вже три роки перебуває на фронті. Також хизувався, що нібито є власником елітного «БМВ Х5», проте «тимчасово обмежений у коштах» через службу.



Спілкування з жителькою Нововолинська відбувалося лише через текстові повідомлення та голос, жодних відеодзвінків, хоча нібито «свої» фото він надсилав регулярно, свій позивний не називав.



Протягом року зловмисник маніпулював почуттями жінки, вигадуючи різні приводи для фінансової допомоги. Гроші просив на: харчування та ліки, потреби підрозділу, ремонт техніки та закупівлю дронів. Коли виникало питання, чому картка належить не йому, шахрай пояснював, що це рахунок жінки-волонтерки їхньої бригади.



Загалом за цей період потерпіла здійснила 54 транзакції, віддавши аферисту 190,565 тисячі гривень.



Коли потік грошей, ймовірно, почав зменшуватися, злочинці розіграли «фінальну сцену». У серпні 2025-го року з потерпілою зв’язався нібито побратим її знайомого. Він повідомив трагічну новину про те, що чоловік, з яким вона переписується, отримав важке поранення, перебуває в комі без свідомості, і терміново потрібні гроші на дороге лікування.



Лише у лютому 2026-го року жінка зрозуміла, що стала жертвою цинічної схеми, та звернулася до правоохоронців. А 15 лютого 2026-го року слідчим відділом ВП № 1 (м. Нововолинськ) відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної машини). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років.



Як не стати жертвою «романтичного» шахрайства?



Правоохоронці та експерти з кібербезпеки вкотре закликають громадян бути пильними:



• Відеодзвінок – обов’язковий. Якщо людина під будь-яким приводом уникає відеозв’язку протягом тижнів, це 99% ознака шахрайства.

• Перевіряйте фото. Часто аферисти використовують знімки реальних героїв ЗСУ, взяті з відкритих джерел. Використовуйте пошук за зображенням у Google.

• Фінансова тиша. Прохання про гроші на особисту картку (або картку «волонтера») від людини, яку ви ніколи не бачили в реальному житті – це «червоний прапор».

• Ніхто не воює самотнім. Офіційні військові структури та великі фонди забезпечують лікування поранених. Історії про «термінові гроші на кому» в месенджерах – типовий прийом психологічного тиску.

