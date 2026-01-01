Російські шахраї видурили у волинянки майже 9 тисяч
Сьогодні, 10:26
Банківську картку жительки Волині «атакували» з країни агресора. Жінка втратила майже 9 тисяч гривень.
Про це пише Волинь-нова.
Попри постійні застереження працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області не йняти віри сумнівним абонентам, які відрекомендовуються працівниками банківських установ, люди чомусь діють навпаки.
Черговою жертвою ошуканців стала жителька села Широке Мар’янівської територіальної громади Луцького району. Жінка повірила в байку нібито охоронця банку про те, що з її карткою хтось чинить незаконні операції на території агресора й «задля безпеки» виконала його вказівку: підтвердила його доступ до своєї банківської картки. Як наслідок, 8 900 гривень із неї зникли так швидко, наче їх здуло вітром.
Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 4 ст 190 КК України та вже вкотре застерігають усіх довірливих від необдуманих дій.
