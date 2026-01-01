Росіяни втратили одразу два літаки





Про це повідомляє Андрія Коваленка.



"Росіяни втратили два літаки - Су-30 і Су-34", - йдеться у повідомленні.



Також додамо, що у соцмережах поширювалася інформація, що ворог втратив Су-34 разом з екіпажем.



Нагадаємо, СБУ показали кадри, як українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті цих ударів було знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало окупантам збитків на понад 1 млрд доларів, а також послабило удари ворога по Україні.



Зокрема, під вогневим ураженням опинилася 5 військових аеродромів в Росії, які використовувалося для базування авіації.



Серед знищеної та пошкодженої техніки: 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, транспортний літак Ан-26, а також 3 гелікоптери - Мі-28, Мі-26 та Мі-8.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 28 січня, російська армія вчергове зазнала втрат. На цей раз ворог позбувся двох літаків - Су-30 і Су-34.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації"Росіяни втратили два літаки - Су-30 і Су-34", - йдеться у повідомленні.Також додамо, що у соцмережах поширювалася інформація, що ворог втратив Су-34 разом з екіпажем.Нагадаємо, СБУ показали кадри, як українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті цих ударів було знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало окупантам збитків на понад 1 млрд доларів, а також послабило удари ворога по Україні.Зокрема, під вогневим ураженням опинилася 5 військових аеродромів в Росії, які використовувалося для базування авіації.Серед знищеної та пошкодженої техніки: 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, транспортний літак Ан-26, а також 3 гелікоптери - Мі-28, Мі-26 та Мі-8.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію