Китай допомагає Росії виробляти нову гіперзвукову ракету «Орешник», - The Telegraph





Про це пише видання



Йдеться, зокрема, про гіперзвукову балістичну ракету «Орешник».



Як з’ясувало видання, ключову роль у виробництві цих ракет відіграє китайське промислове обладнання. Зокрема, українська воєнна розвідка ідентифікувала на Воткінському заводі — головному підприємстві Росії з виробництва ракет — карусельний токарний верстат із числовим програмним керуванням китайського виробництва. Завод перебуває під санкціями Великої Британії, США, ЄС та Японії.



Воткінський завод виготовляє не лише «Орешник», а й ракети «Іскандер-М» та міжконтинентальні «Тополь-М».



Загалом Китай поставив Росії військово чутливих технологій та обладнання щонайменше на $10,3 млрд. Йдеться про компоненти, які Москва не здатна виробляти самостійно або не може випускати у потрібних обсягах. Усі ці товари входять до переліку 50 пріоритетних позицій, експорт яких до Росії заборонили 39 країн Заходу.



Водночас Китай до санкцій не приєднався. За даними американського агрегатора Import Genius, Пекін поставив Росії щонайменше $4,9 млрд мікрочипів і плат пам’яті, які використовують у високоточній зброї та винищувачах.



Серед інших поставок — на $130 млн підшипників, необхідних для авіації та військової техніки, на $97 млн п’єзоелектричних кристалів для радарів і систем радіоелектронної боротьби, а також на $42 млн телескопічних прицілів.



За перші три роки повномасштабного вторгнення Китай експортував до Росії щонайменше $3,1 млрд верстатів і промислового обладнання. Частину з них використовують і на підприємствах у спеціальній економічній зоні «Алабуга», де Росія налагодила масове виробництво дронів — зокрема, копій іранських Shahed.



Аналітики наголошують, що такі технології мають довгостроковий ефект і є значно небезпечнішими, ніж постачання боєприпасів, оскільки дозволяють Росії відновлювати та масштабувати власне військове виробництво, обходячи санкції.

