Депутати Луцькради не підтримали зняття голови регламентної комісії Миколи Федіка, якого підозрюють в хабарництві

Алли Доманської про зняття депутата Миколи Федіка із головування у постійній комісії, що займається протидією корупції, стежить за дотриманням законності та регламенту.







Серед 33 депутатів, які брали участь у голосуванні, 20 – не голосували, 4 – утрималися, 1 – був проти, 8 депутатів підтримали ініціативу. Рішення не прийняли.



"Я сподівалася, що таке питання як репутація і совість щось важить для колег. Виходить, що ні. Зараз я відчуваю глибоке розчарування у тому, як бачу світ я і як бачать світ мої колеги. Я сподіваюся, що це не свідчить про кругову поруку і що це не свідчить про причетність інших до тих дій, у яких звинувачують Федіка", — сказала депутатка.



Як повідомляло Суспільне раніше, Миколу Федіка підозрюють у хабарництві, нині йому обрали запобіжний захід.



Депутат Луцькради від "Слуги народу" Роман Бондарук розповів: голосував "проти" зняття голови комісії з питань дотримання прав людини й законності, оскільки триває досудове розслідування і вина Миколи Федіка не доведена.



"У нас є верховенство права, юстиція. Ми не в праві давати, оцінювати зараз, поки йде досудове розслідування, якусь давати оцінку. Я вважаю, що дане рішення — необґрунтоване, тому що ми не можемо собою заміняти українську юстицію: суди, слідчі органи і давати наперед якісь оцінки", — сказав депутат.



Депутат Луцької міської ради від ""Громадянського руху "Свідомі" Андрій Лучик зазначив, що виключення голови з комісії відбувається за регламентом, тобто або за особистою заявою, або за заявою фракції.



"Я утримався. Проєкт рішення був не про Федіка, а про переведення голови бюджетної комісії в комісію законності. Була озвучена пропозиція, щоб зняти Миколу Федіка з голови комісії законності. Якби ми могли включити і проголосувати, могло виникнути питання до цього. Тому я за те, щоб це питання вивчили і якщо воно справді можливе, винесли в окремий проєкт рішення на наступну сесію", — говорить депутат.



Питання зняття голови комісії "законності" також прокоментував депутат Луцькради від "Свободи" Андрій Білан.



"Є така річ, як презумпція невинуватості. Ідуть судові процеси. Щоб говорити, винна людина чи невинна, то ми живемо у правовій країні і має говорити якесь рішення суду, чи законодавство. Ми не контактуємо із Миколою Федіком, ми не знаємо, яка його ситуація. Покаже час. Буде рішення суду. Будемо щось говорити", — сказав він.



Депутати фракції "Свобода", які були присутні на засіданні, участь у голосуванні не взяли. Своє бачення ситуації Суспільному окреслив Антон Бугайчук.



"Голоси свободівців можуть бути потрібними цим депутатам, іншим фракціям у майбутньому, тому що судять двох депутатів, але до майбутніх виборів, які незрозуміло, коли будуть, інші депутати лишаються депутатами і вони будуть голосувати та псувати з ними стосунки, напевно, хочуть не всі", — зазначив лучанин.



Що відомо про справу щодо хабарництва задля забудови ЖК на Чорновола в Луцьку: дані правоохоронних органів, підозри Вітіву, Федіку, Савчуку



19 грудня 2025 року детективи НАБУ оголосили підозри депутату облради Анатолію Вітіву, депутату Луцькради Миколі Федіку і колишньому нардепу і підприємцю Юрію Савчуку в хабарництві. Того ж дня відбулися обшуки в кабінетах Луцького міського голови Ігоря Поліщука і голови облради Григорія Недопада.



За даними слідства, в екснардепа Юрія Савчука просили 30 тисяч доларів США, за які обіцяли допомогти з отриманням дозволів на будівництво багатоквартирного житлового комплексу в місті Луцьку. Слідство задокументувало факти надання й одержання частини коштів, а саме 15 тисяч доларів США.



У липні 2025 року депутати Луцькради погодили детальний план території в межах вулиць Чорновола, Ветеранів та річки Сапалаївка. Відповідно до документа, ковзанку "Снігова королева" запланували знести та спорудити на її місці житловий комплекс на 9 поверхів і на майже пів тисячі квартир.



За даними САП, після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану території Юрія Савчук надав депутатам частину хабаря у сумі 15 тисяч доларів США. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволяє її забудувати.



Анатолій Вітіву та Миколі Федіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.



Колишньому нардепу Юрію Савчуку інкримінують ч. 1 ст. 369 ККУ. Йому в разі доведення вини загрожує штраф, обмеження чи позбавлення волі до 4 років. Юрій Савчук також є головою правління ГО "Федерація хокею Волинської області".



24 грудня 2025 року депутату Волинської обласної ради Анатолію Вітіву, якого підозрюють у хабарництві, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Станом на 5 січня за нього внесли 5,7 мільйона застави.



Депутату Луцької міської ради, голові фракції "Свобода" Миколі Федіку, якого підозрюють у корупції, Миколі Федіку ВАКС 5 січня 2026 року обрав запобіжний захід — 4 мільйони 920 тисяч гривень застави. Колишньому народному депутату Юрію Савчуку, якого підозрюють в наданні 30 тисяч доларів США за позитивне рішення щодо забудови ЖК, обрали запобіжний захід — 66 560 гривень застави.

