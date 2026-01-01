На Волині до ПЦУ приєдналася ще одна парафія
Сьогодні, 10:07
Громада апостола і євангелиста Івана Богослова села Жмудче увійшла до складу Волинської єпархії Православної церкви України.
Про це у фейсбуці повідомив протоієрей Андрій Сех.
Він опублікував світлини, що делегація громади побувала у глави Волинської єпархії ПЦУ Михаїла.
«Слава Богу за все! Громада апостола і євангелиста Івана Богослова с.Жмудче увійшла до складу Волинської єпархії Православної Церкви України. Все буде Україна!» - зазначив Андрій Сех.
Владика Михаїл благословив громаду на входження до Православної церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив протоієрей Андрій Сех.
Він опублікував світлини, що делегація громади побувала у глави Волинської єпархії ПЦУ Михаїла.
«Слава Богу за все! Громада апостола і євангелиста Івана Богослова с.Жмудче увійшла до складу Волинської єпархії Православної Церкви України. Все буде Україна!» - зазначив Андрій Сех.
Владика Михаїл благословив громаду на входження до Православної церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скринінг здоровʼя 40+: де можна пройти на Волині
Сьогодні, 10:47
Російські шахраї видурили у волинянки майже 9 тисяч
Сьогодні, 10:26
На Волині до ПЦУ приєдналася ще одна парафія
Сьогодні, 10:07
Росіяни втратили одразу два літаки
Сьогодні, 10:03
Депутати Луцькради не підтримали зняття голови регламентної комісії Миколи Федіка, якого підозрюють в хабарництві
Сьогодні, 09:51