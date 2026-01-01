На Волині до ПЦУ приєдналася ще одна парафія





Про це у фейсбуці повідомив протоієрей Андрій Сех.



Він опублікував світлини, що делегація громади побувала у глави Волинської єпархії ПЦУ Михаїла.



«Слава Богу за все! Громада апостола і євангелиста Івана Богослова с.Жмудче увійшла до складу Волинської єпархії Православної Церкви України. Все буде Україна!» - зазначив Андрій Сех.



Владика Михаїл благословив громаду на входження до Православної церкви України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громада апостола і євангелиста Івана Богослова села Жмудче увійшла до складу Волинської єпархії Православної церкви України.Про це у фейсбуці повідомив протоієрейВін опублікував світлини, що делегація громади побувала у глави Волинської єпархії ПЦУ«Слава Богу за все! Громада апостола і євангелиста Івана Богослова с.Жмудче увійшла до складу Волинської єпархії Православної Церкви України. Все буде Україна!» - зазначив Андрій Сех.Владика Михаїл благословив громаду на входження до Православної церкви України.

