Скринінг здоровʼя 40+: де можна пройти на Волині





Про це 28 січня стало відомо з сайту Міністерства охорони здоров'я в Україні.



У коментарі Юрій Легкодух розповів, що процес приєднання медзакладів до програми триває.



"Є заклади, які працюють над цим і планують укладати договори. Медичні установи можуть доєднатися до програми протягом року", — зазначив посадовець.



Скільки людей доєдналося на Волині поки не відомо, додав Юрій Легкодух.



Які заклади охорони здоров’я доєдналися до програми станом на 28 січня:



Комунальне некомерційне підприємство "Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної допомоги" Камінь-Каширської міської ради (вулиця Шевченка 43, Камінь-Каширський);



Комунальне некомерційне підприємство "Старовижівський центр первинної медичної допомоги" Старовижівської селищної ради ( вулиця Шевченка 6, Стара Вижівка);



Комунальне некомерційне підприємство "Турійський центр первинної медико-санітарної допомоги" (вулиця Лікарська 22, Турійськ);



Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Любешівської селищної ради (вулиця Незалежності 3, Любешів);



Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги" Луцької міської територіальної громади (вулиця Відродження 13, Луцьк);



Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги" Луцької міської територіальної громади (вулиця Климчука Сергія 7, Луцьк);



Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги" Луцької міської територіальної громади (вулиця Волі 66А, Луцьк);



Комунальне підприємство "Володимирський центр первинної медичної допомоги" Володимирської міської ради (вулиця Устилуг, Івана Франка 9);



Комунальне підприємство "Володимирський центр первинної медичної допомоги" Володимирської міської ради (вулиця Павлова 20, Володимир-Волинський);



Комунальне підприємство "Лікарня Святого Пантелеймона" Ківерцівської міської ради (вулиця Філатова 6, Ківерці);



Комунальне підприємство "Ратнівський центр первинної медичної допомоги" Ратнівської селищної ради (вулиця Європейська 64, Ратне);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради (вулиця Привокзальна 64, Сенкевичівка);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради (вулиця Шкільна 30, Підбережжя);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради (вулиця Бистровицька 5Б, Скобелка);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради (вулиця Млинова 3, Бужани);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги Горохівської міської ради (вулиця Шевченка 38, Звинячe);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради (вулиця Шкільна 2, Мар’янівка);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради (вулиця Паркова 22, Горохів);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради (вулиця Центральна 58, Шклинь);



Комунальне некомерційне підприємство "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради (вулиця Луцька 12, Журавники)



ТОВ "Клініка сімейної медицини "Біхелсі" (вулиця Освітянська 9А, Маневичі);



ТОВ "Клініка сімейної медицини "Біхелсі" (вулиця Коперника 13В, Луцьк);



ТОВ "Клініка сімейної медицини "Біхелсі" (вулиця Незалежності 52, Стара Вижівка);



ТОВ "Клініка сімейної медицини "Біхелсі" (вулиця Шевченка 9, Ковель);



ТОВ "Клініка сімейної медицини "Біхелсі" (вулиця Львівська 73, Луцьк);



ТОВ "Клініка сімейної медицини "Біхелсі" (вулиця Свободи 25, Луцьк);



ТОВ "Клініка сімейної медицини "Біхелсі" (вулиця Шевченка 34, Нововолинськ);



ТОВ "Клініка сімейної медицини "Біхелсі" (вулиця Центральна 40/2, Ратне);



ТОВ "МЗ Волинська" (вулиця Лесі Українки 2А, Рожище);



Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради" (вулиця Горохівська 63Д, Гірка Полонка);



Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради (вулиця Перемоги 1А, Баїв);



Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради" (вулиця Центральна 2А, Боратин);



Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Боратинської сільської ради" (вулиця Колгоспна 1, Лаврів)



Що відомо про програму



В Україні державну програму "Скринінг здоровʼя 40+" планують запустити з 31 січня. З цього дня українці віком від 40 років почнуть отримувати в застосунку Дія запрошення на проходження безоплатного базового медичного обстеження.



Першими запрошення отримають люди, які народилися на початку року.



Програма "Скринінг здоровʼя 40+" передбачає безоплатне базове медичне обстеження для людей віком від 40 років. Воно допоможе на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення психічного здоровʼя. Обстеження можна буде пройти швидко та в одному медзакладі — без окремих візитів до сімейного лікаря й без направлень.



Щоб долучитися до програми, через 30 днів після дня народження у 2026 році користувачі отримають сповіщення в застосунку Дія. Після підтвердження участі на Дія.Картку автоматично зарахують 2000 гривень, які можна використати виключно на проходження скринінгу. Тим, хто не користується Дією, допоможуть оформити участь через банк або ЦНАП.

