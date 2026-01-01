У Луцьку вночі горіла господарська споруда

У Луцьку вночі горіла господарська споруда
29 січня о 01:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у м. Луцьку на вул. Межовій.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горить господарська споруда (навіс).

До ліквідації пожежі було залучено підрозділи 2-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативно-координаційний центр м. Луцьк.

Пожежу локалізували о 01:50, а ліквідували о 01:52.

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Потерпілих немає.

Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
