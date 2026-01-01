У Луцьку вночі горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



По прибуттю рятувальників встановлено, що горить господарська споруда (навіс).



До ліквідації пожежі було залучено підрозділи 2-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативно-координаційний центр м. Луцьк.



Пожежу локалізували о 01:50, а ліквідували о 01:52.



Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.



Потерпілих немає.

