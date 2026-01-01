У Луцьку вночі горіла господарська споруда
Сьогодні, 11:13
29 січня о 01:29 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у м. Луцьку на вул. Межовій.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
По прибуттю рятувальників встановлено, що горить господарська споруда (навіс).
До ліквідації пожежі було залучено підрозділи 2-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також оперативно-координаційний центр м. Луцьк.
Пожежу локалізували о 01:50, а ліквідували о 01:52.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Потерпілих немає.
