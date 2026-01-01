У бою біля Куп’янська загинув волинянин Юрій Савлюк

Під час боїв із російськими загарбниками поблизу села Нечволодівка Куп’янського району на Харківщині обірвалося життя волинянинаПро це у фейсбуці повідомила Поворська громада.У громаді з глибоким сумом повідомили про загибель Захисника України Савлюка Юрія Володимировича, жителя села Поворськ (18 лютого 1975 року народження).Чоловік був сміливим та досвідченим воїном, брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення також став на захист України і служив водієм 2 реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї на найважчих напрямках фронту.А 26 січня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу Юрій Савлюк загинув у районі населеного пункту Нечволодівка Куп'янського району Харківської області. Воїн мужньо виконав свій військовий обов’язок і до останнього подиху залишився вірним присязі та українському народові, віддавши життя за Україну, її свободу та незалежність.Завжди усміхнений, доброзичливий, товариський, працелюбний, відповідальний, дбайливий господар, хороший сім'янин, батько захисника Дмитра, який втратив на війні здоров'я, - таким запам'ятають друзі, колеги та односельці Юрія Савлюка.«Це непоправна втрата для родини, громади та всієї України… Ми схиляємо голови у скорботі разом із рідними, поділяємо їхній біль і смуток, підтримуємо у цю важку годину. Щиро співчуваємо всім рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого воїна. Нехай світла пам’ять про Юрія Савлюка назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять і вічна слава Герою України!» - зазначили у Поворській громаді.Про прибуття тіла загиблого Героя та деталі поховання буде повідомлено згодом.