Середня пенсія на Волині за рік зросла на 20%





Середня виплата пенсіонерам по Україні — 6 тисяч 544 гривні. Такі дані 28 січня оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот, пише



Найвищі середні пенсії у столиці — майже 9 тисяч гивень, найнижчі — на Тернопільщині: близько 5 тисяч гривень. У сусідній Рівненській області середній розмір вплат зріс на 24%, на Волині — на 20%.



В Опендатабот додали, що наразі кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, орієнтовно 4,5 тисячі гривень пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні — 2 361 гривень.



Довідково: за даними Волинського пенсійного фонду, в області станом на січень 2026 року є 257 тисяч пенсіонерів. Із них 5% отримують мінімальну пенсію, а максимальну — 889 людей. Через те що зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, відповідно зросла мінімальна пенсійна виплата — на 234 гривні і нині становить 2595 гривень. Зросла також максимальна пенсія — з 23 610 гривень до 25 950 гривень.

