Чи вигідно пенсіонерам в Україні продовжувати працювати після 60 років: пояснення Пенсійного фонду

Чимало українців після досягнення пенсійного віку стоять перед вибором: виходити на заслужений відпочинок чи продовжувати працювати. Як пояснюють у Пенсійному фонді України (ПФУ), таке рішення може вплинути на розмір майбутніх пенсійних виплат, адже дозволяє їх значно збільшити за рахунок накопичення додаткового страхового стажу.Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо особа набула право на пенсію за віком, але виявила бажання працювати далі, її пенсія буде призначена з урахуванням страхового стажу, набутого на день звернення за її призначенням. Це означає, що кожний додатковий місяць роботи після досягнення пенсійного віку впливає на остаточний розмір виплати.На 0,5% — за кожен повний місяць страхового стажу, якщо відстрочка виходу на пенсію становить до 60 місяців (тобто до 5 років).На 0,75% — за кожен повний місяць страхового стажу, якщо людина відкладає вихід на пенсію на термін понад 60 місяців (більше 5 років).Важливо зазначити, для такого підвищення враховуються лише повні місяці роботи. Підвищення за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.Таким чином, у разі відстрочки виходу на пенсію лише на один рік, пенсія зростає на 6%, що вказує на те, що продовження трудової діяльності після досягнення 60 років може значно збільшити розмір пенсійних виплат.Особам, які планують відкласти призначення пенсії, необхідно звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду України до моменту досягнення ними пенсійного віку. Цей крок є важливим для коректного нарахування майбутніх підвищень.Однак, є й певні винятки. Підвищення розміру пенсії не встановлюється особам, яким раніше вже була призначена пенсія іншого виду (наприклад, пенсія по інвалідності або за вислугу років) згідно з іншими законами України або якщо пенсія була призначена в іншій державі. Це означає, що програма стимулювання поширюється на тих, хто вперше оформлює пенсію за віком за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням.Таким чином, для українців, які мають можливість та бажання продовжувати працювати після досягнення 60 років, це є вигідним рішенням.