В обласній дитячій лікарні ліфтові холи оформлюють за мотивами пір року
Сьогодні, 08:20
Аби діти менше стресували в лікарняних коридорах, в обласній дитячій лікарні оформлюють відремонтовані простори за концепцією «пір року».
Дизайн проєкту для Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства розробила ГО ЕАЦ «Медичний конструктор», передає misto.media.
До проєкту належить розроблення дизайну ліфтових холів з 1 по 5 поверх. Згідно з ним, ліфтові холи на кожному поверсі матимуть власну тематичну айдентику: літо, осінь, зима або весна.
«Якщо подивитись абстрактно, то ти ніби заходиш в ліфт влітку, а виходиш з нього вже восени. Або ж підіймаєшся на процедуру взимку, а на консультацію виходиш навесні. При цьому не покидаючи заклад і переміщуючись його коридорами, відвідувачі та персонал будуть змінювати свій фокус уваги на щось приємне та відволікатись від буденної рутини та лячних процедур», — інформують автори проєкту.
Першим реалізували п’ятий поверх — дитяче хірургічне відділення, яке оформлене у зимовій тематиці.
У дизайні використали світлі кольори, тематичні зображення та додаткове освітлення, яке візуально розширює простір та робить стелю схожою на небо. Усе це має зменшувати тривожність і напруження, характерні для лікарняного середовища.
Ремонт хірургічного відділення в обласній дитячій лікарні триває у два етапи: на січень запланували відкриття першого крила. З бюджету Луцької громади торік на ці потреби виділили співфінансування 5 млн грн.
Нагадаємо, у травні минулого року у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні завершили капітальний ремонт онкогематологічного відділення. Цьогоріч у медзакладі також планують реконструювати відділення невідкладної медичної допомоги з рентгенівським кабінетом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Дизайн проєкту для Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства розробила ГО ЕАЦ «Медичний конструктор», передає misto.media.
До проєкту належить розроблення дизайну ліфтових холів з 1 по 5 поверх. Згідно з ним, ліфтові холи на кожному поверсі матимуть власну тематичну айдентику: літо, осінь, зима або весна.
«Якщо подивитись абстрактно, то ти ніби заходиш в ліфт влітку, а виходиш з нього вже восени. Або ж підіймаєшся на процедуру взимку, а на консультацію виходиш навесні. При цьому не покидаючи заклад і переміщуючись його коридорами, відвідувачі та персонал будуть змінювати свій фокус уваги на щось приємне та відволікатись від буденної рутини та лячних процедур», — інформують автори проєкту.
Першим реалізували п’ятий поверх — дитяче хірургічне відділення, яке оформлене у зимовій тематиці.
У дизайні використали світлі кольори, тематичні зображення та додаткове освітлення, яке візуально розширює простір та робить стелю схожою на небо. Усе це має зменшувати тривожність і напруження, характерні для лікарняного середовища.
Ремонт хірургічного відділення в обласній дитячій лікарні триває у два етапи: на січень запланували відкриття першого крила. З бюджету Луцької громади торік на ці потреби виділили співфінансування 5 млн грн.
Нагадаємо, у травні минулого року у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні завершили капітальний ремонт онкогематологічного відділення. Цьогоріч у медзакладі також планують реконструювати відділення невідкладної медичної допомоги з рентгенівським кабінетом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В обласній дитячій лікарні ліфтові холи оформлюють за мотивами пір року
Сьогодні, 08:20
Шахеди підлітають до Луцька: оперативна інформація в Telegram
Сьогодні, 07:30
Україну накриє небезпечна негода: синоптики назвали дату
Сьогодні, 07:15
Чи вигідно пенсіонерам в Україні продовжувати працювати після 60 років: пояснення Пенсійного фонду
Сьогодні, 05:17