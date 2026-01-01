В обласній дитячій лікарні ліфтові холи оформлюють за мотивами пір року





Дизайн проєкту для Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства розробила ГО ЕАЦ «Медичний конструктор», передає



До проєкту належить розроблення дизайну ліфтових холів з 1 по 5 поверх. Згідно з ним, ліфтові холи на кожному поверсі матимуть власну тематичну айдентику: літо, осінь, зима або весна.



«Якщо подивитись абстрактно, то ти ніби заходиш в ліфт влітку, а виходиш з нього вже восени. Або ж підіймаєшся на процедуру взимку, а на консультацію виходиш навесні. При цьому не покидаючи заклад і переміщуючись його коридорами, відвідувачі та персонал будуть змінювати свій фокус уваги на щось приємне та відволікатись від буденної рутини та лячних процедур», — інформують автори проєкту.



Першим реалізували п’ятий поверх — дитяче хірургічне відділення, яке оформлене у зимовій тематиці.



У дизайні використали світлі кольори, тематичні зображення та додаткове освітлення, яке візуально розширює простір та робить стелю схожою на небо. Усе це має зменшувати тривожність і напруження, характерні для лікарняного середовища.



Ремонт хірургічного відділення в обласній дитячій лікарні триває у два етапи: на січень запланували відкриття першого крила. З бюджету Луцької громади торік на ці потреби виділили співфінансування 5 млн грн.



Нагадаємо, у травні минулого року у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні завершили капітальний ремонт онкогематологічного відділення. Цьогоріч у медзакладі також планують реконструювати відділення невідкладної медичної допомоги з рентгенівським кабінетом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аби діти менше стресували в лікарняних коридорах, в обласній дитячій лікарні оформлюють відремонтовані простори за концепцією «пір року».Дизайн проєкту для Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства розробила ГО ЕАЦ «Медичний конструктор», передає misto.media До проєкту належить розроблення дизайну ліфтових холів з 1 по 5 поверх. Згідно з ним, ліфтові холи на кожному поверсі матимуть власну тематичну айдентику: літо, осінь, зима або весна.«Якщо подивитись абстрактно, то ти ніби заходиш в ліфт влітку, а виходиш з нього вже восени. Або ж підіймаєшся на процедуру взимку, а на консультацію виходиш навесні. При цьому не покидаючи заклад і переміщуючись його коридорами, відвідувачі та персонал будуть змінювати свій фокус уваги на щось приємне та відволікатись від буденної рутини та лячних процедур», — інформують автори проєкту.Першим реалізували п’ятий поверх — дитяче хірургічне відділення, яке оформлене у зимовій тематиці.У дизайні використали світлі кольори, тематичні зображення та додаткове освітлення, яке візуально розширює простір та робить стелю схожою на небо. Усе це має зменшувати тривожність і напруження, характерні для лікарняного середовища.Ремонт хірургічного відділення в обласній дитячій лікарні триває у два етапи: на січень запланували відкриття першого крила. З бюджету Луцької громади торік на ці потреби виділили співфінансування 5 млн грн.Нагадаємо, у травні минулого року у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні завершили капітальний ремонт онкогематологічного відділення. Цьогоріч у медзакладі також планують реконструювати відділення невідкладної медичної допомоги з рентгенівським кабінетом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію