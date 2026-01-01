Волонтери у бібліотеці на Волині сплели понад 500 маскувальних сіток для ЗСУ

За час повномасштабної війни жінки з селища Сенкевичівка, що на Волині, сплели понад 500 маскувальних сіток для потреб військовослужбовців.

Плетуть щодня, незалежно від свят і вихідних, у місцевій бібліотеці, пише Суспільне.

Волонтерити сходяться до 20 жительок села. В’яжуть і теплі речі: килимки, шкарпетки, розповіла волонтерка Валентина Шмаль.

"Чим можемо — тим допомагаємо. Було таке, що вареники ліпили й пироги пекли. Раніше не було основи сіток, то шукали хто що має, і рибальські сітки. І простирадла різали, тканину різали, коли потрібно — то зелену, то білу", — каже завідувачка бібліотеки Валентина Шмаль.

Одна з волонтерок, 70-річна волинянка Світлана Потапова — колишня вчителька.

"У мене син був на заробітках в Чехії, через трошки вернувся. І оскільки він служив у армії, вручили повістку. Під Куп’янськом був поранений, зараз має другу групу інвалідності", — розповідає Світлана Потапова.

У Сенкевичівці 900 жителів: частина чоловіків захищають країну, семеро загинули від початку повномасштабної війни.

"У кожного своя історія, своя біда. Як не син, то племінник чи чоловік був там. А як не був, то совість тягне сюди. Ідемо поспілкуватись і душу заспокоїти, а, найголовніше, в кожного: що ти недаремно зараз живеш. Ми робимо маленьку крихточку, щоб наблизити перемогу", — додає вона.

Тих, які плетуть сітки, називають "Павутинки-берегині". Більшість жінок — місцеві, є і жительки сусідніх сіл та переселенки. Зокрема, Тетяна Христенко жила у місті Соледар Донецької області, понад 30 років проробила у військовій частині.

"Діти виїхали, я з чоловіком залишилась. Його ранили вдома. Прилетіло на завод, а в нас там недалеко дача і чоловік був там. Переїхали в жовтні 2022 року і я зразу в грудні прийшла, дівчата запросили. Як я можу сидіти дома?", — пригадує Тетяна Христенко.

Для збору грошей на потреби ЗСУ і розхідні матеріали для сіток в кожному магазині села поставили банку. Зараз волонтерки плетуть сітки зі спанбонду. Ріжуть матеріал на саморобному верстаті.

"Наші сіточки їздили на схід — і в бригади №100, №14, №93. Прапори й подяки маємо від різних частин. Всі ми причетні. У мене два племінники воює, і одного племінника син воює, то, вважайте, три сім’ї", — зауважує завідувачка сільської бібліотеки.

Загалом волонтерки передали на фронт маскувальних сіток площею 16,5 тисяч квадратних метрів.



