Волонтери на Волині вже три роки плетуть маскувальні сітки для армії





Як розповіла координаторка центру Марія Оліферчук, до роботи долучаються майже 40 людей, які приходять у вільний від роботи час. За її словами, волонтерський центр постійно потребує охочих допомогти та матеріалів.



Волонтери збираються у приміщенні колишнього ЦНАПу. Серед них — Людмила Цевух, мама військовослужбовця, для підрозділу якого зараз створюють маскувальне накриття.



"Це для нього вже третій запит виконуємо. Коли він прислав фото, як накриті позиції, я принесла дівчатам телефон, подивіться які ми якісні сітки плетемо. Просто була така гордість. Думаємо, що наші сітки не валяються, а вони бережуть хлопцям життя", — каже жінка.



У центрі допомагають люди різного віку. Дехто навчився плести сітки нещодавно, інші роблять це з перших днів повномасштабного вторгнення.



"Ми, звісно, вже на пенсії, наші ручки багато відробили, ну могла б сісти на дивані посидіти, але як згадаю, де хлопці сидять і чим їх вкрити… Я тоді їду і допомагаю", — розповіла волонтерка Валентина Баранчук.



Серед волонтерок — мисткиня зі Світязя Олена Пінковська. Каже, що для неї ця робота стала своєрідною арттерапією.



"Я бачу результат, коли я вплітаю стрічки: сітка стає густіша, більша, і я розумію, що вона накриє військових, захистить їх і що вона їм дуже потрібна", — розповідає жінка.



Попри натхнення у центрі бракує рук. Координаторка центру Марія Оліферчук каже, що волонтери завжди потребують нових помічників.



"Ми можемо мати купу донатів, але не маючи рук, ми не зможем допомогти фронту. Маскувальна сітка проходить величезний шлях, поки потрапить на фронт, і в кожному її кроці створення залучаються руки-руки. Тому якщо ви думаєте, чим можете бути корисні — повірте, ми знайдемо, як ви зможете нам допомогти", — додає жінка.



За словами координаторки, через центр зайнятості щомісяця залучають до п’яти людей через суспільно корисні роботи. Приміщення для волонтерів безоплатно надав місцевий підприємець.





