У громаді на Волині подвоїли «підйомні» для лікарів: як працює експеримент

200 тисяч — від держави та 200 тисяч — із місцевого бюджету. З 13 нині потрібних медиків запросили на роботу трьох молодих фахівців.



Про це розповів керівник закладу Михайло Бегаль, пише



Зі слів головного лікаря, новоприбулим медпрацівникам оплачують оренду житла, проходження професійних навчань і виплачують щомісячні премії. Журналісти побували в Ратнівській громаді, де все ще бракує лікарів.







Центральна лікарня селища Ратне розташована за 16 кілометрів від кордону з Білоруссю. Пів року тому в медзаклад влаштувався Ігор Левчук на посаду акушер-гінеколога. Після роботи на консультативному прийомі лікар чергує в пологовому відділенні.



Зі слів Ігоря Левчука, за оренду квартиру, де мешкає разом із дружиною та сином, лікарня компенсує кошти.



"Я в цьому році закінчив в Тернополі інтернатуру — акушерство та гінекологія. Тут є певні труднощі з пошуком житла, тому що прикордоння, багато військових і дефіцит, ціни трошки завищені як для сільської місцевості, проте вдалося знайти квартиру", — сказав лікар.







У Ратнівській центральній районній лікарні обслуговують місцеве населення та жителів сусідніх сіл: загалом більш як 70 тисяч пацієнтів, розповів директор комунального закладу Михайло Бегаль.



Головний лікар зазначив, що через нестачу медпрацівників створили багаторівневу систему заохочення.



"Ми оплачуємо 200 тисяч молодим лікарям, які прийшли до нас влаштовувались на роботу. Ми це перші в державі зробили. Коли ми це задумали з головою громади та вирішили, то буквально за тиждень-два і держава задекларувала, що в сільській місцевості 200 тисяч так само будуть платити", — додав очільник медзакладу.







Зі слів акушера-гінеколога Ігоря Левчука, "підйомні" від лікарні отримав швидко, а отримати 200 тисяч молодому лікарю в рамках державної ініціативи складніше.



"Тут мені вже виплатили підйомні від лікарні одразу, одним платежем. Це було доволі швидко, як і обіцяли. А на рахунок підйомних від держави там трошки складніше. Якщо коротко, то в першу чергу отримують хірурги, анестезіологи та сімейні лікарі, а далі, якщо залишаться кошти, то всі інші", — зазначив лікар.







25-річний лікар-терапевт Богдан Нестерук теж отримав "підйомні" гроші — 200 тисяч гривень із бюджету Ратнівської громади. За оренду житла Ратнівська ЦРЛ також компенсує йому гроші.



"Вся зарплата є моєю і я, фактично, ніде не витрачаюся на житло, тому доволі непогано. Згідно з мінімальною лікарською ставкою, лікарня виплачує додаткову суму і в нас виходить 28 тис. грн, що є вище за ринкову ціну по Україні. Поряд з тим, лікарня забезпечує навчання, тобто вторинну спеціалізацію", — говорить лікар.



Богдан Нестерук розповів: наразі проходить курси лікаря невідкладних станів, що триватимуть пів року. З його слів, планує працювати лікарем анестезіологом-реабілітологом.







Молоді лікарі, котрі працевлаштувалися в Ратнівській районній лікарні, зазначив директор медзакладу, заключають із комунальним некомерційним підприємством контракт і зобов'язані відпрацювати 3 роки.



"Ми їм гарантуємо навчання за наші кошти, оплачуємо проживання, і ми разом з тим займаємось будівництвом. В перспективі в нас є будівництво таунхаусів для 7 лікарів", — сказав керівник.



Місце під будівництво житла для лікарів виділили в господарській частині території лікарні, загальна площа якої становить 15 гектарів, зазначив Михайло Бегаль. Ще на частині землі буде зона для відпочинку та реабілітації пацієнтів. Як розповіла лікарка-неврологиня Світлана Войнаровська, лікарня потребує фізичних терапевтів, ерготерапевтів, неврологів і педіатрів.







Усього на Волині працюють 3,5 тисячі лікарів та понад 7 тисяч медичних працівників. 198 посад станом на листопад вакантні, розповів керівник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух.



Великої проблематики з кадровим потенціалом у таких містах, як Луцьк, Ковель, Володимир, Нововолинськ немає, зазначив посадовець. Натомість існує дефіцит як лікарського, так і середнього медичного персоналу в малих та віддалених містечках у Волинській області.





