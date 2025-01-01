На «підйомні» 200 тисяч на Волині очікують 11 молодих лікарів

роботу з лікарнями в сільській місцевості у Волинській області, очікують по 200 тисяч гривень підйомних коштів від держави.



Про це в програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповів начальник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух, інформує



На цю одноразову виплату претендують лікарі, які працюватимуть у лікарнях області мінімум 3 роки та станом на 2025 рік завершили підготовку в інтернатурі в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН, серед яких є Волинський національний університет імені Лесі Українки.



"В нас є підготовлені документи на отримання одноразової допомоги для 11 лікарів в області. Ще напрацьовується по 3-4 лікарях. Тобто є приклади того, що лікар, який закінчив інтернатуру, який іде працювати в сільську місцевість, може отримати цю одноразову грошову допомогу", — сказав Юрій Легкодух.



Серед прикладів співпраці медзакладу та громади начальник управління охорони здоров’я ОДА назвав Ратнівську центральну районну лікарню, де наразі зберігається потреба в лікарях різних спеціальностей, та Ратнівську селищну раду.



"На рівні громади (Ратнівська ТГ — ред.) прийняли програму про виплату підйомних у розмірі 200 тисяч гривень. Вони долучили вже 3 лікарів, молодих спеціалістів, яких влаштували до себе на роботу і дали їм ці підйомні. Це досить добрий приклад для наслідування іншими громадами і в цьому напрямку треба розвиватися", — розповів Юрій Легкодух.



За даними облдержадміністрації, станом на середину вересня 2025 року медичні заклади у Волинській області потребують 178 лікарів.



Станом на початок листопада 11 молодих спеціалістів з медичною освітою, які уклали договори пров сільській місцевості у Волинській області, очікують по 200 тисяч гривень підйомних коштів від держави.Про це в програмі "Тема дня" на "Українському радіо. Луцьк" розповів начальник обласного управління охорони здоров'я, інформує Суспільне На цю одноразову виплату претендують лікарі, які працюватимуть у лікарнях області мінімум 3 роки та станом на 2025 рік завершили підготовку в інтернатурі в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН, серед яких є Волинський національний університет імені Лесі Українки."В нас є підготовлені документи на отримання одноразової допомоги для 11 лікарів в області. Ще напрацьовується по 3-4 лікарях. Тобто є приклади того, що лікар, який закінчив інтернатуру, який іде працювати в сільську місцевість, може отримати цю одноразову грошову допомогу", — сказав Юрій Легкодух.Серед прикладів співпраці медзакладу та громади начальник управління охорони здоров'я ОДА назвав Ратнівську центральну районну лікарню, де наразі зберігається потреба в лікарях різних спеціальностей, та Ратнівську селищну раду."На рівні громади (Ратнівська ТГ — ред.) прийняли програму про виплату підйомних у розмірі 200 тисяч гривень. Вони долучили вже 3 лікарів, молодих спеціалістів, яких влаштували до себе на роботу і дали їм ці підйомні. Це досить добрий приклад для наслідування іншими громадами і в цьому напрямку треба розвиватися", — розповів Юрій Легкодух.За даними облдержадміністрації, станом на середину вересня 2025 року медичні заклади у Волинській області потребують 178 лікарів.

