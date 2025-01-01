На Волині посадили ліс на честь воїна-лісівника. ФОТО

На Волині висадили «Ліс памʼяті» на честь воїна-лісівникаПро це повідомили на сторінці Поліського лісового офісу.Разом із дружиною, трьома синами, побратимами, колегами та рідними Героя садили сосну, дуб, ялину, модрину та горобину. Ці деревця нагадуватимуть про Миколу та його працю. Вони тепер зростають у Розничівському лісництві Ківерцівського надлісництва. Де Микола і працював помічником лісничого.Колеги кажуть, що він був дуже справедливим, відвертим, щирим, надійним і завжди допомагав іншим. Коли почалося повномасштабне вторгнення, знову пішов захищати країну.«Микола загинув 10 травня 2025 року на Харківщині. Я досі не можу в це повірити… А ще я дуже вдячна всім, хто нас підтримує і памʼятає про нього. Вдячна за такі заходи тим, хто це ініціював та організовує», — говорить дружина Віта.Вона додає, що підтримка побратимів, рідних та ДП "Ліси України" допомагає триматися.Побратими та колеги згадують Миколу як чоловіка, який завжди виконував свою роботу сумлінно і без зайвих слів.«Він ніколи не шукав легких шляхів. Просто робив, що треба. І робив на совість. На таких все тримається», — каже побратим Миколи, демобілізований воїн-лісівник