У Луцьку осередок для допомоги переселенцям
Сьогодні, 08:25
У Луцьку запрацював осередок громадської організації "ВПО України", де переселенці, які переїхали у громаду, можуть отримати гуманітарну допомогу.
Про це розповідає волонтерка осередку Ольга Поліщук, - пише "Суспільне".
Окрім гуманітарної допомоги переселенці за запитом зможуть отримувати також юридичну підтримку, поради щодо державних програм, допомогу психолога. Наразі осередок працює за адресою: вул. Львівська, 152.
Зі слів Ольги Поліщук, найближчими днями переселенці можуть звертатися, щоб отримати дитячі ліки. Цього місяця також планується видача взуття. Згодом волонтери хочуть поповнити запаси засобів гігієни та продуктових наборів.
"За тиждень з дня відкриття більше 200 людей вже отримали допомогу. Наразі ми плануємо відкриття реєстраційної форми для взуття, потім буде одяг, засоби гігієни. Форму для реєстрації можна знайти на нашому Telegram-каналі", — зазначила волонтерка.
Осередок працюватиме з вівторка по п'ятницю з 11:00 до 17:00, суботами переселенців прийматимуть з 12:00 до 16:00. У неділю та понеділок — вихідні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповідає волонтерка осередку Ольга Поліщук, - пише "Суспільне".
Окрім гуманітарної допомоги переселенці за запитом зможуть отримувати також юридичну підтримку, поради щодо державних програм, допомогу психолога. Наразі осередок працює за адресою: вул. Львівська, 152.
Зі слів Ольги Поліщук, найближчими днями переселенці можуть звертатися, щоб отримати дитячі ліки. Цього місяця також планується видача взуття. Згодом волонтери хочуть поповнити запаси засобів гігієни та продуктових наборів.
"За тиждень з дня відкриття більше 200 людей вже отримали допомогу. Наразі ми плануємо відкриття реєстраційної форми для взуття, потім буде одяг, засоби гігієни. Форму для реєстрації можна знайти на нашому Telegram-каналі", — зазначила волонтерка.
Осередок працюватиме з вівторка по п'ятницю з 11:00 до 17:00, суботами переселенців прийматимуть з 12:00 до 16:00. У неділю та понеділок — вихідні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На «підйомні» 200 тисяч на Волині очікують 11 молодих лікарів
Сьогодні, 09:03
У Луцьку осередок для допомоги переселенцям
Сьогодні, 08:25
На Волині посадили ліс на честь воїна-лісівника. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Волинь відстає за рівнем щеплень від дифтерії, кашлюка та правця
Сьогодні, 05:28