У Луцьку осередок для допомоги переселенцям





Про це розповідає волонтерка осередку Ольга Поліщук, - пише



Окрім гуманітарної допомоги переселенці за запитом зможуть отримувати також юридичну підтримку, поради щодо державних програм, допомогу психолога. Наразі осередок працює за адресою: вул. Львівська, 152.



Зі слів Ольги Поліщук, найближчими днями переселенці можуть звертатися, щоб отримати дитячі ліки. Цього місяця також планується видача взуття. Згодом волонтери хочуть поповнити запаси засобів гігієни та продуктових наборів.



"За тиждень з дня відкриття більше 200 людей вже отримали допомогу. Наразі ми плануємо відкриття реєстраційної форми для взуття, потім буде одяг, засоби гігієни. Форму для реєстрації можна знайти на нашому Telegram-каналі", — зазначила волонтерка.



Осередок працюватиме з вівторка по п'ятницю з 11:00 до 17:00, суботами переселенців прийматимуть з 12:00 до 16:00. У неділю та понеділок — вихідні.

