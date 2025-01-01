Нове слово у зимовій їзді – шини Arivo
Сьогодні, 06:30
Зимовий сезон для власників кросоверів і позашляховиків — це справжнє випробування, яке вимагає від шин максимальної надійності, міцності та впевненого зчеплення з дорогою. Лід, укочений сніг, сльота, різкі перепади температур і реагенти — усе це підвищує ризики на дорогах. Саме тому вибір якісної зимової гуми стає запорукою безпеки. Для таких умов створено сучасну модель Arivo Winmaster Prox ARW5 — нешиповані зимові шини, розроблені спеціально для потужних SUV і кросоверів. Вони поєднують надійність, довговічність і адаптованість до суворих зимових реалій, забезпечуючи водію впевненість навіть у найскладніших ситуаціях.
Модель отримала симетричний направлений протектор із вираженим V-подібним малюнком. Такий дизайн не лише додає шині сучасного вигляду, а й виконує важливі функції. Глибокі канавки ефективно відводять воду, талий сніг і бруд, запобігаючи акваплануванню та покращуючи зчеплення з мокрою поверхнею. Широкі плечові блоки підвищують стійкість під час маневрів, а масивна центральна доріжка допомагає утримувати стабільний курс навіть на високій швидкості.
Резинова суміш із додаванням силіки залишається еластичною навіть при температурах до –40 °C. Це особливо важливо для північних регіонів, де зима триває півроку, а перепади між денною та нічною температурою можуть бути значними. Посилений каркас і жорсткі боковини витримують навантаження важких автомобілів і захищають шину від пошкоджень при русі по коліях, нерівностях чи ґрунтових ділянках.
У шинах Arivo Winmaster ProX ARW5 реалізовано низку технологічних рішень, що підвищують безпеку та комфорт під час зимової експлуатації. Складна система ламелей різного типу створює додаткові кромки зачеплення, які впевнено «вгризаються» в лід і утрамбований сніг. Це забезпечує стабільний старт на слизьких дорогах і скорочує гальмівний шлях.
Глибокі водовідвідні канали швидко видаляють снігову кашу й воду, зменшуючи ризик ковзання зимової гуми. Спеціальна форма блоків рівномірно розподіляє навантаження по плямі контакту, що знижує нерівномірний знос і подовжує строк служби шин. При цьому виробникові вдалося зберегти низький рівень шуму, навіть на високих швидкостях — важлива перевага для тих, хто цінує тишу й комфорт у салоні.
Шини Arivo Winmaster ProX ARW5 створені з урахуванням реальних умов експлуатації в різних кліматичних зонах. Вони поєднують високу безпеку, надійність і доступну ціну, що робить їх відмінним вибором для щоденного використання.
Основні переваги моделі:
Збереження еластичності при температурах до –40 °C;
Надійне зчеплення на льоду, снігу й мокрому асфальті;
Ефективне відведення води та захист від аквапланування;
Посилений каркас для кросоверів і позашляховиків;
Стійкість під час маневрів і на високих швидкостях;
Низький рівень шуму та комфортна їзда;
Оптимальне співвідношення ціни та якості.
Модель сертифікована за європейським стандартом 3PMSF, що підтверджує її готовність до експлуатації в суворих зимових умовах. Вона чудово підходить як для міських доріг із регулярним прибиранням снігу, так і для трас, покритих льодом і сніговою кашею. На заміських ділянках із неоднорідним покриттям шини демонструють стабільну, прогнозовану поведінку.
Водії, які часто їздять по нерівних чи гравійних дорогах, оцінять міцність каркаса й захищені боковини. Ці шини не лише витримують механічні навантаження, а й забезпечують відмінну керованість навіть на складному рельєфі.
Arivo Winmaster ProX ARW5 — це вдале поєднання технологій, міцності й доступної вартості. Вони гарантують впевнену поведінку автомобіля на будь-яких зимових дорогах, дозволяють зберігати контроль у найскладніших умовах і забезпечують комфорт протягом усього сезону. Для власників кросоверів і позашляховиків це надійний вибір на кілька зим уперед — шини, з якими можна сміливо зустрічати мороз, ожеледь і снігову негоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Конструкція та дизайн протектора
Модель отримала симетричний направлений протектор із вираженим V-подібним малюнком. Такий дизайн не лише додає шині сучасного вигляду, а й виконує важливі функції. Глибокі канавки ефективно відводять воду, талий сніг і бруд, запобігаючи акваплануванню та покращуючи зчеплення з мокрою поверхнею. Широкі плечові блоки підвищують стійкість під час маневрів, а масивна центральна доріжка допомагає утримувати стабільний курс навіть на високій швидкості.
Резинова суміш із додаванням силіки залишається еластичною навіть при температурах до –40 °C. Це особливо важливо для північних регіонів, де зима триває півроку, а перепади між денною та нічною температурою можуть бути значними. Посилений каркас і жорсткі боковини витримують навантаження важких автомобілів і захищають шину від пошкоджень при русі по коліях, нерівностях чи ґрунтових ділянках.
Технології безпеки та комфорту
У шинах Arivo Winmaster ProX ARW5 реалізовано низку технологічних рішень, що підвищують безпеку та комфорт під час зимової експлуатації. Складна система ламелей різного типу створює додаткові кромки зачеплення, які впевнено «вгризаються» в лід і утрамбований сніг. Це забезпечує стабільний старт на слизьких дорогах і скорочує гальмівний шлях.
Глибокі водовідвідні канали швидко видаляють снігову кашу й воду, зменшуючи ризик ковзання зимової гуми. Спеціальна форма блоків рівномірно розподіляє навантаження по плямі контакту, що знижує нерівномірний знос і подовжує строк служби шин. При цьому виробникові вдалося зберегти низький рівень шуму, навіть на високих швидкостях — важлива перевага для тих, хто цінує тишу й комфорт у салоні.
Переваги та експлуатаційні характеристики
Шини Arivo Winmaster ProX ARW5 створені з урахуванням реальних умов експлуатації в різних кліматичних зонах. Вони поєднують високу безпеку, надійність і доступну ціну, що робить їх відмінним вибором для щоденного використання.
Основні переваги моделі:
Модель сертифікована за європейським стандартом 3PMSF, що підтверджує її готовність до експлуатації в суворих зимових умовах. Вона чудово підходить як для міських доріг із регулярним прибиранням снігу, так і для трас, покритих льодом і сніговою кашею. На заміських ділянках із неоднорідним покриттям шини демонструють стабільну, прогнозовану поведінку.
Водії, які часто їздять по нерівних чи гравійних дорогах, оцінять міцність каркаса й захищені боковини. Ці шини не лише витримують механічні навантаження, а й забезпечують відмінну керованість навіть на складному рельєфі.
Arivo Winmaster ProX ARW5 — це вдале поєднання технологій, міцності й доступної вартості. Вони гарантують впевнену поведінку автомобіля на будь-яких зимових дорогах, дозволяють зберігати контроль у найскладніших умовах і забезпечують комфорт протягом усього сезону. Для власників кросоверів і позашляховиків це надійний вибір на кілька зим уперед — шини, з якими можна сміливо зустрічати мороз, ожеледь і снігову негоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку осередок для допомоги переселенцям
Сьогодні, 08:25
На Волині посадили ліс на честь воїна-лісівника. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Нове слово у зимовій їзді – шини Arivo
Сьогодні, 06:30
Волинь відстає за рівнем щеплень від дифтерії, кашлюка та правця
Сьогодні, 05:28