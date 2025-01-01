Нове слово у зимовій їзді – шини Arivo





Конструкція та дизайн протектора

Модель отримала симетричний направлений протектор із вираженим V-подібним малюнком. Такий дизайн не лише додає шині сучасного вигляду, а й виконує важливі функції. Глибокі канавки ефективно відводять воду, талий сніг і бруд, запобігаючи акваплануванню та покращуючи зчеплення з мокрою поверхнею. Широкі плечові блоки підвищують стійкість під час маневрів, а масивна центральна доріжка допомагає утримувати стабільний курс навіть на високій швидкості.



Резинова суміш із додаванням силіки залишається еластичною навіть при температурах до –40 °C. Це особливо важливо для північних регіонів, де зима триває півроку, а перепади між денною та нічною температурою можуть бути значними. Посилений каркас і жорсткі боковини витримують навантаження важких автомобілів і захищають шину від пошкоджень при русі по коліях, нерівностях чи ґрунтових ділянках.



Технології безпеки та комфорту

У шинах Arivo Winmaster ProX ARW5 реалізовано низку технологічних рішень, що підвищують безпеку та комфорт під час зимової експлуатації. Складна система ламелей різного типу створює додаткові кромки зачеплення, які впевнено «вгризаються» в лід і утрамбований сніг. Це забезпечує стабільний старт на слизьких дорогах і скорочує гальмівний шлях.



Глибокі водовідвідні канали швидко видаляють снігову кашу й воду, зменшуючи ризик ковзання зимової гуми. Спеціальна форма блоків рівномірно розподіляє навантаження по плямі контакту, що знижує нерівномірний знос і подовжує строк служби шин. При цьому виробникові вдалося зберегти низький рівень шуму, навіть на високих швидкостях — важлива перевага для тих, хто цінує тишу й комфорт у салоні.



Переваги та експлуатаційні характеристики

Шини Arivo Winmaster ProX ARW5 створені з урахуванням реальних умов експлуатації в різних кліматичних зонах. Вони поєднують високу безпеку, надійність і доступну ціну, що робить їх відмінним вибором для щоденного використання.



Основні переваги моделі:



Збереження еластичності при температурах до –40 °C;

Надійне зчеплення на льоду, снігу й мокрому асфальті;

Ефективне відведення води та захист від аквапланування;

Посилений каркас для кросоверів і позашляховиків;

Стійкість під час маневрів і на високих швидкостях;

Низький рівень шуму та комфортна їзда;

Оптимальне співвідношення ціни та якості.

Модель сертифікована за європейським стандартом 3PMSF, що підтверджує її готовність до експлуатації в суворих зимових умовах. Вона чудово підходить як для міських доріг із регулярним прибиранням снігу, так і для трас, покритих льодом і сніговою кашею. На заміських ділянках із неоднорідним покриттям шини демонструють стабільну, прогнозовану поведінку.



Водії, які часто їздять по нерівних чи гравійних дорогах, оцінять міцність каркаса й захищені боковини. Ці шини не лише витримують механічні навантаження, а й забезпечують відмінну керованість навіть на складному рельєфі.



Arivo Winmaster ProX ARW5 — це вдале поєднання технологій, міцності й доступної вартості. Вони гарантують впевнену поведінку автомобіля на будь-яких зимових дорогах, дозволяють зберігати контроль у найскладніших умовах і забезпечують комфорт протягом усього сезону. Для власників кросоверів і позашляховиків це надійний вибір на кілька зим уперед — шини, з якими можна сміливо зустрічати мороз, ожеледь і снігову негоду.

