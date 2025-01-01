Сили оборони атакували Нижньогородський НПЗ і кілька нафтохімзаводів рф

Сили оборони України уразили нафтохімічний завод, НПЗ у Нижньогородській області рф та склад ПММ на ТОТ Херсонщини.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства “Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез” (Кстово, Нижньогородська обл. рф). Максимальним об’єм переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 млн. тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зафіксовано влучання по території об’єкту та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Також уражено АТ «Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод» у Башкортостані, рф. Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального.

За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод» входить до російського холдингу «Росхім». Результати ураження уточнюються.

Окрім того, підтверджено результати влучань у попередні дні. Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та 2 насосні станції.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.

